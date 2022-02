Está a ser partilhada nas redes sociais uma publicação atribuída a Meryl Streep onde a atriz relata que foi considerada “demasiado feita” para um papel no filme “King Kong” (1976). Apesar de o episódio ser verdadeiro, e ter sido contado pela própria Meryl Streep durante uma entrevista em 2015, o resto da história foi fabricada. A fotografia que acompanha a publicação, supostamente tirada no dia do incidente, não está também relacionada com o episódio em causa.

Meryl Streep contou a história do remake de “King Kong” no programa “The Graham Norton Show”, da BBC One, em janeiro de 2015. Segundo a atriz, à chegada à audição em Nova Iorque, o realizador, Dino De Laurentiis, perguntou ao filho, em italiano, porque é que ele lhe trazia aquela “coisa feita”. Streep, que fala italiano, respondeu-lhe na mesma língua: “Percebo o que está a dizer. Peço desculpa por não ser bonita o suficiente para entrar no ‘King Kong’”.

[O clip do momento em que Meryl Streep contou a história da audição de “King Kong” no “The Graham Norton Show”:]

O resto da história, tal como aparece na publicação, não foi relatado pela atriz, que não usa as redes sociais e que, portanto, não podia ter partilhado o episódio no Facebook.

O post apareceu nas redes sociais a 10 de novembro de 2015, alguns meses depois da entrevista de Meryl Streep no “The Graham Norton Show”. De acordo com o BuzzFeed News, a audição foi um momento fulcral para Streep: “Esta opinião maldosa podia destruir os meus sonhos de ser atriz ou forçar-me a animar-me e a acreditar em mim mesma. Respirei fundo e disse: ‘Lamento que pense que sou demasiado feia para o seu filme, mas a sua opinião é apenas uma num mar de centenas. Vou procurar por uma maré mais simpática.”

Não existem indícios de a atriz alguma vez ter dito esta frase.

A informação de que Meryl Street recebeu 18 Óscares, que finaliza a publicação, não é também verdadeira. Streep ganhou três estatuetas douradas, uma na categoria de Melhor Atriz Secundária e duas como Melhor Atriz. Em 2018, a atriz quebrou recordes, ao tornar-se na atriz com mais nomeações na história dos prémios da Academia.

Já a fotografia, que mostra Streep no metro, não foi tirada “após a audição, a caminho de casa”, como o post alega. De acordo com o Google Arts & Cultures, que reúne informações de cerca de dois mil museus e arquivos, o retrato foi tirado por Ted Thai, em agosto de 1981, no metro de Nova Iorque, para a revista LIFE, cinco anos após o lançamento do filme de Laurentiis.

Conclusão

Apesar de a história da audição de “King Kong” ser verdadeira e de Meryl Streep ter sido recusada para um papel por o realizador, Dino De Laurentiis, a ter considerado “feia”, o resto do incidente, tal como relatado na publicação em análise, não é verdadeiro. Não existe qualquer registo de Streep ter contado a história daquela forma. Outros indícios apontam para uma fabricação: a atriz norte-americana não tem conta em qualquer rede social (logo, não podia ter feito a publicação) e o dado referente ao número de Óscares ganhos está errado. Streep ganhou três estatuetas douradas, não 18. Além disso, a fotografia não foi tirada no dia da audição, mas cinco anos depois, para a revista TIME.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.