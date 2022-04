À semelhança do que aconteceu com o vídeo do estranho aplauso de Nicole Kidman, durante os Óscares em 2017, a fotografia da atriz australiana com um ar de (extremo) espanto foi um dos momentos virais da noite deste ano. Ainda assim, nada ultrapassa o momento inesperado da cerimónia em que o ator Will Smith sobe ao palco e esbofeteia o comediante Chris Rock. Mas terá a reação de Kidman alguma coisa a ver com esta situação, como alegaram muitos utilizadores das redes sociais?

Nicole Kidman finally trading in the seal clap meme for her Will Smith/Chris Rock slap reaction ???????????? #Oscars pic.twitter.com/H84BqMWgAa — Joe (@onlyjoekin_) March 28, 2022

Na descrição da fotografia tirada por Brian Snyder, que consta da página de fotografias da Reuters, lê-se o seguinte: “Nicole Kidman reage antes do início da 94.ª cerimónia dos Óscares em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, EUA, 27 de Março de 2022.” O próprio fotógrafo confirmou à agência de notícias que este momento foi captado horas antes da agressão, que ocorreu em plena cerimónia.

A que se deve então este ar surpreso? O Observador tentou contactar o fotógrafo para perceber o que tanto espantou Kidman, que estava nomeada para o Óscar de Melhor Atriz, pela sua interpretação da também atriz Lucille Ball, no filme “Being the Ricardos”, mas não obteve resposta.

No entanto, um fotógrafo do jornal LA Times, que também captou este momento de Nicole Kidman, explicou à revista Vulture: “Parecia que ela estava entusiasmada por ver [a atriz] Jessica Chastain do outro lado da sala”, afirmou Myung Chun, acrescentando que, pouco depois, a norte-americana, que estava nomeada para a mesma categoria, foi ter com Kidman e com o marido, o músico Keith Urban.

the category is women kneeling down to nicole kidman #oscars pic.twitter.com/zezwffpulN — L. (@NlCOLEKIDWOMAN) March 28, 2022

Conclusão

A imagem partilhada não mostra a reação de Nicole Kidman ao estalo de Will Smith a Chris Rock. O fotógrafo que captou o momento confirmou à agência Reuters que tirou a fotografia horas antes desse episódio entre o ator e o humorista.

