O sismo de 7.8 na escala de Richter que atingiu a Turquia e a Síria na madrugada de dia 6 de fevereiro, deixando para trás milhares de mortes e um rasto de destruição, tem levado à partilha de imagens surpreendentes nas redes sociais, que mostram animais a serem retirados com vida dos escombros pelas equipas de busca e salvamento. É o caso de um vídeo que está a ser muito partilhado nos últimos dias e que revela uma equipa de bombeiros a resgatar um gato dos escombros de um edifício, alegadamente após o terramoto. Numa dessas publicações, um utilizador escreve mesmo que “os animais de estimação são parte importante para muitas famílias”, para relatar a dimensão da tragédia que atingiu o território turco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A publicação estabelece uma relação direta entre os acontecimentos de 6 de fevereiro, na Turquia e na Síria, e o suposto resgate de um gato do decurso das operações de busca e salvamento de possíveis sobreviventes do terramoto. A publicação refere que o animal “foi resgatado dos escombros após os terramotos registados durante a madrugada e segunda-feira” de dia 6.

O vídeo é, de facto, verdadeiro e foi filmado na Turquia. Mas, ao contrário do que alega a publicação em análise, não data do passado dia 6 de fevereiro. Uma pesquisa no Twitter e no Facebook pelas palavras “gato” e “Turquia” na língua turca (“kedi” e “Türkiye”) permite encontrar o mesmo vídeo numa publicação de 3 novembro de 2020 — mais de dois anos antes do terramoto.

As imagens do resgate são, por exemplo, partilhadas pela Corporação de Bombeiros da cidade de Izmir e pelo então presidente da Câmara, Tunç Soyer. No post, o autarca explica que as equipas de resgate retiraram quatro gatos com vida dos escombros de um complexo de apartamentos com o nome “Riza Bey”. Uma pesquisa no Google permite perceber que esse edifício foi destruído no sismo que, a 30 de outubro de 2020, atingiu a costa da Turquia e a ilha grega de Samos, provocando mais de uma centena de vítimas mortais. A cidade de Izmir foi a mais afetada.

Importa também referir que aos 10 segundos do vídeo partilhado nesta publicação um dos bombeiros parece estar a usar uma camisola com o logótipo da Corporação de Bombeiros de Izmir, o que, igualmente, sugere que o terramoto em questão terá tido lugar nesta cidade turca. De resto, esta publicação já foi desmentida por outros fact checkers estrangeiros, desde a agência Reuters ao site Check Your Fact.

Conclusão

O vídeo do resgate é verdadeiro e teve lugar na Turquia mas, ao contrário do que sugere esta publicação, antecede em mais de 2 anos o terramoto que no dia 6 de fevereiro atingiu o sul do país e o norte da Síria, provocando mais de 40 mil mortos e milhares de feridos. Este gato foi, na verdade, resgatado pelos bombeiros de Izmir, poucos dias após o sismo do Mar Egeu de 2020.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.