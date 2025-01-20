“A atriz Gwyneth Paltrow disse que a atriz Fernanda Torres não merecia ganhar o globo de ouro”. A frase está a ser amplamente divulgada em redes sociais como o Facebook desde a última semana. “Olha a dor de cotovelo…da gringa”, lê-se numa outra publicação.

Os posts aludem a um vídeo que está a ser partilhado massivamente no TikTok desde o início do mês, somando milhares de gostos e comentários. Nele, a atriz norte-americana Gwyneth Paltrow teria feito duras declarações sobre a vitória da atriz Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na edição deste ano dos Globos de Ouro, a 5 de janeiro. A publicação sugere que a atriz brasileira, que conquistou o prémio de Melhor Atriz, venceu de forma injusta.

O vídeo está dobrado e legendado em português do Brasil.

“Olha, eu acho que Fernanda Torres não merecia ganhar esse prémio. Eu realmente não consigo entender como uma atuação tão, digamos assim, mediana conseguiu superar performances de gigantes como a da Angelina Jolie e da Nicole Kidman. A Angelina estava sublime, completamente entregue ao papel, e a Nicole, bem, ela é a Nicole. Ambas entregaram camadas de emoção e profundidade que a atuação da Fernanda nem chegou perto de alcançar.”

Só que, na verdade, o texto acima transcrito não foi dito pela atriz norte-americana galardoada com um Óscar aos 26 anos pela sua interpretação em A Paixão de Shakespeare (1998). Aliás, ao contrário do que apontam as publicações, o vídeo contém excertos de declarações de Gwyneth Paltrow, mas sem qualquer ligação ao tema.

Ao escutar o áudio original da atriz é possível entender que ela se refere à rotina diária de bem-estar, um tema sobre o qual é comum pronunciar-se desde que criou a empresa Goop, dedicada ao assunto, em 2008. Não é possível entender em concreto mais do que algumas palavras e expressões: “Saltar da cama”, “sinto-me completamente diferente”, “ter energia”. Aliás, observando as imagens e a expressão facial de Paltrow, é fácil concluir que se trata, na verdade, de uma montagem. É uma repetição dos mesmos de 10 segundos de um vídeo, estendidos ao longo de 1 minuto e 30 segundos. Ou seja, a dobragem não corresponde ao que a atriz norte-americana diz no vídeo.

Se não bastasse, Gwyneth Paltrow não fez qualquer declaração pública sobre os Globos de Ouro em 2025. As contas oficiais da atriz não contêm nenhuma publicação sobre o assunto nem esta foi citada em nenhum órgão de comunicação social a falar sobre o tema. Além disso, a página que publicou o vídeo com uma dobragem — que, como explicitámos acima, é falsa — já fez outras dobragens falsas no passado.

Conclusão

É falso que Gwyneth Paltrow tenha criticado a entrega de Globo de Ouro de Melhor Atriz a Fernanda Torres. O vídeo que originou as publicações está erradamente legendado e dobrado e não há nenhuma declaração pública da atriz norte-americana sobre o tema.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.