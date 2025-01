Globos de Ouro: "O Brutalista" e "Emília Perez" dominaram no cinema, "Shōgun" limpou na televisão. Fernanda Torres foi a surpresa da noite

Aproveitando a menção ao presidente eleito norte-americano, é de registar que o seu nome não surgiu uma única vez ao longo de toda a cerimónia — contrastando com outras edições onde galardoados e anfitriões aproveitaram o púlpito para criticá-lo ou fazer piadas à sua custa. A única exceção aconteceu numa menção indireta à sua vitória no monólogo de abertura da comediante Nikki Glaser, a anfitriã desta cerimónia. “Vocês são todos tão famosos, tão talentosos, tão poderosos. Quer dizer, podem fazer qualquer coisa — exceto dizer ao país em quem votar. Mas não faz mal. Conseguem da próxima. Se houver uma próxima”, brincou.

Em total contraste com a condução desastrosa de Jo Koy em 2024, Glaser — a primeira mulher de sempre a ter honras de anfitriã dos Globos de Ouro — foi uma lufada de ar fresco, equilibrando humor mais arriscado com piadas mais generalistas. Conhecida sobretudo pelos roasts de comédia em que participa, provou a um público mais alargado que o facto de estar nomeada para Melhor Comédia Stand Up, com Someday You’ll Die, não foi mero acaso. A vitória, porém, iria para Ali Wong, que um ano antes já fora agraciada com uma estatueta por entrar na minissérie Beef.

Ao contrário do que aconteceu no cinema, no que toca à televisão, registaram-se poucas surpresas, em particular quando comparando com o resultado dos prémios Emmy em setembro. Tal como aí, Shōgun, a série da FX, voltou a dominar e a fazer história, vencendo as quatro categorias que disputou: Melhor Série de Drama, Melhor Atriz e Melhor Ator de Drama (Anna Sawai e Hiroyuki Sanada, respetivamente), assim como Melhor Ator Secundário (Tadanobu Asano).