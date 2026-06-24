Praticamente 17 anos após a morte de Michael Jackson, a figura de um dos mais populares cantores da história continua a alimentar muitas histórias. A última chega do Brasil. Várias publicações garantem que o cantor foi avistado e filmado num autocarro.

“Este senhor ou esta senhora de verde na imagem, fora vista em autocarro no Brasil e com aparência do cantor Michael Jackson. Um vídeo foi gravado no Brasil por um senhor que se encontrava no autocarro deixando toda a gente espantada”, diz uma das publicações, que partilha várias imagens que são frames do vídeo em causa.

Nas imagens pode ver-se um homem de óculos sentado num autocarro, sendo que as parecenças com o cantor norte-americano (que faleceu em 2009, aos 50 anos de idade) são evidentes.

Michael Jackson morreu a 25 de junho de 2009 na sua mansão em Los Angeles, vítima de paragem cardiorrespiratória, originada por uma intoxicação medicamentosa. O cantor, que revolucionou o mundo da música, ganhou 15 Grammys durante a carreira e deixou para a história êxitos como Billie Jean, Thriller ou Smooth Criminal.

À morte do “Rei da Pop”, que chocou milhões de fãs em todo o mundo, seguiram-se várias teorias da conspiração, incluindo muitas que defendiam que o cantor nunca tinha morrido e estava vivo.

A mais recente é precisamente a teoria de que Michael Jackson fora avistado num autocarro no Brasil. No entanto, o vídeo em causa é falso. Recorrendo à ferramenta de deteção de conteúdos gerados por Inteligência Artificial HiveModeration, percebe-se que o vídeo foi gerado, com mais de 90% de probabilidade, de forma artificial.

Conclusão

É falso que o cantor Michael Jackson, que morreu em 2009, tenha sido avistado num autocarro no Brasil. Segundo ferramentas de deteção de conteúdos gerados por Inteligência Artificial HiveModeration, o vídeo foi gerado por IA com mais de 90% de probabilidade.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.