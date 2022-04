Vários utilizadores estão a partilhar nas redes sociais uma fotografia que alegadamente retrata a militar ucraniana Natasha Perakov. As publicações apontam que se trata da primeira mulher piloto de caças na Ucrânia, que morreu depois de ficar “gravemente ferida”.

São várias as notícias (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui ) de meios de comunicação locais, que mostram que na verdade, a militar retratada nas imagens não é Natasha Perakov. Os artigos dão conta de que a militar cuja fotografia está a circular nas redes sociais é Olesya Vorobey. Foi ela quem representou as Forças Armadas da Ucrânia num concurso de beleza realizado em outubro de 2016 em Starobelsk, na região de Luhansk.

Os meios de comunicação ucranianos descrevem Olesya Vorobey como uma militar afeta à secção de anti-terrorismo das Forças Armadas e explicam que ela faz parte do Comando Operacional do Oeste.

A página oficial da internet do Ministério da Defesa da Ucrânia corrobora a informação prestada pelos meios de comunicação ucranianos. No texto que acompanha a fotografia que está a circular nas redes sociais o governo ucraniano descreve também este concurso de beleza e afirma que a mulher retratada é Olesya Vorobey.

Mas quem é Natasha Perakov? As pesquisas no Google têm como resultado artigos de verificação de factos sobre o assunto, ou links para páginas que alegam o mesmo que as publicações em análise neste texto. De acordo com o Los Angeles Times, a primeira piloto de caças da Ucrânia é Nadiya Savchenko. Em maio de 2016, o jornal norte-americano noticiava que a militar tinha sido libertada, depois de ter estado presa na Rússia durante dois anos. Também nessa data o The Guardian relatava o regresso de Nadiya Savchenko a território ucraniano.

A piloto foi julgada pelas mortes de dois jornalistas russos, mas negou sempre as acusações e alegava que foi raptada e levada à força para a Rússia pouco tempo depois de os jornalistas terem sido mortos. Acabou por se tornar um símbolo da resistência ucraniana às agressões por parte de Moscovo.

Para além disto, não há relatos de que Nadiya Savchenko tenha morrido na invasão da Rússia à Ucrânia. A piloto continua a publicar nas contas oficiais das redes sociais, tanto no Facebook como no Tik Tok.

Não é verdade que a primeira piloto de caças ucraniana tenha morrido em combate. Natasha Perakov não é a pessoa retratada nas publicações que estão a circular nas redes sociais e as pesquisas não têm como resultado que seja esse o nome da primeira piloto de caças ucraniana. A fotografia que tem estado a circular nas redes sociais mostra Olesya Vorobey — militar que representou as Forças Armadas da Ucrânia num concurso de beleza. São várias as fontes (apresentadas acima neste texto) que apontam nesse sentido.

