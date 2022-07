O atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou recentemente que vai concorrer a um segundo mandato nas próximas eleições do país. A reboque deste anúncio, surgiu uma publicação de Facebook, do passado dia 19 de julho, que alega que Bolsonaro não foi aplaudido no final do seu discurso perante vários embaixadores no Palácio da Alvorada, em Brasília. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

“Vergonha internacional! Acabou o discurso mentiroso, cheio de ataques e ameaças e esperou para ser aplaudido, mas esqueceu-se [de] que não estava a discursar para o gado”. De facto, no fim do discurso do presidente brasileiro, na versão que acompanha o post verificado, não se ouve nenhum tipo de aplauso, ainda que sejam visíveis algumas pessoas na sala. Ao pesquisar-se pela conferência no Youtube, encontramos o vídeo original dessa reunião, que decorreu no passado dia 18 de julho, que foi partilhado pelo canal de televisão brasileiro, TV Brasil. Também aí não é possível ouvir os aplausos finais, que são habituais neste tipo de evento. Uma das hipóteses para essa ausência de aplausos é simples de explicar: sempre que uma emissão está em direto, é habitual cortar o sinal poucos minutos antes de voltar para a emissão em estúdio.

Esta explicação bate certo com o mesmo vídeo da conferência, que foi partilhado nas redes sociais de Jair Bolsonaro. Os dois vídeos são do mesmo dia: 18 de julho deste ano.

Aí, sim, é possível ouvir os aplausos seguidos de alguns cumprimentos entre o presidente brasileiro e pessoas que estavam presentes na sala. É certo que ocorreu uma curta pausa de silêncio, como registou um artigo do New York Times, que esteve presente na reunião dando nota do discurso de Bolsonaro sobre a desconfiança do processo eleitoral no Brasil (as eleições estão agendadas para dia 2 de outubro), mas que foi seguido de aplausos de membros do gabinete de Bolsonaro num primeiro momento e, logo a seguir, de vários diplomatas. A agência Reuters também verificou uma publicação semelhante e considerou a alegação como falsa.

Conclusão

Não é verdade que Jair Bolsonaro não tenha sido aplaudido durante um encontro com diplomatas no Brasil. A publicação pegou numa emissão em direto de uma televisão brasileira para distorcer aquilo que aconteceu realmente. Tal como comprovado por uma publicação do vídeo nas redes sociais de Jair Bolsonaro, mas também por um artigo do New York Times, o presidente brasileiro foi, de facto, aplaudido, pouco tempo depois de terminar o seu discurso.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.