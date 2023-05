Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, a rejeitar ofertas (como um capacete ou uma bola) que uma equipa de futebol americano da Força Aérea lhe tinha dado.

“Joe Biden recebeu a equipa de futebol do Exército Americano. Biden seria presenteado com uma bola autografada pela equipa, um capacete e uma camisola de futebol com seu nome. Mas… Biden pegou apenas na camisola e começou à procura de uma saída”, lê-se na legenda de uma dessas publicações.

É verdade que o Chefe de Estado saiu da divisão onde estavam os militares da Força Aérea (e não do Exército como a publicação sugere) apenas com a camisola na mão. No entanto, o vídeo publicado pela Casa Branca mostra Joe Biden a receber a bola e o capacete pelas mãos dos jogadores, agradecendo à equipa Air Force Falcons.

A própria equipa de futebol americano publicou, na sua conta pessoal do Twitter, quatro fotografias que provam que Joe Biden recebeu as ofertas e não as rejeitou. Aliás, numa das imagens divulgadas pela Air Force Falcons, o Presidente tem uma bola de futebol na mão. “Obrigado por nos ter recebido”, lê-se ainda.

Conclusão

É verdade que Joe Biden saiu do local apenas com a camisola que a equipa de futebol americano lhe ofereceu, mas não rejeitou as restantes ofertas, tendo agradecido à Air Force Falcons.

