Os Estados Unidos (EUA) são historicamente um dos maiores aliados de Israel. A guerra que começou na Faixa de Gaza contra o Hamas foi mais uma prova de que Washington continua ao lado de Telavive. Nesta lógica, existem publicações nas redes sociais que dão conta de que, na Casa Branca, foi içada a bandeira israelita em vez da norte-americana.

As publicações vêm acompanhadas com um grafismo idêntico ao utilizado pela CNN, lendo-se na réplica do oráculo que “Biden ordenou a remoção da bandeira norte-americana da Casa Branca, chamando-lhe antissemita.” Em vez da bandeira dos EUA, o Presidente norte-americano teria içado a bandeira israelita.

Não obstante, a imagem presente nas publicações é falsa, tratando-se de uma montagem. A fotografia original data de 2018 e foi tirada pelo fotógrafo da Reuters, Kevin Lamarque.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O grafismo também não é o mesmo que o usado pela CNN. À agência de notícias, fonte da CNN indicou que é uma “imagem falsa e fabricada” e nem sequer é algo que o canal televisivo norte-americano “noticiou”. “Este não é o estilo da CNN e é claramente manipulado”, afirmou a mesma fonte.

Adicionalmente, não existe qualquer notícia que verse sobre este tema no site da CNN internacional.

Conclusão

Apesar de os Estados Unidos e Israel serem aliados, não é verdade que o Presidente norte-americano tenha mandado trocar a bandeira norte-americana pela israelita na Casa Branca. A imagem das publicações nas redes sociais é uma montagem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.