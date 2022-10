Nas redes sociais circula uma mensagem a pedir que um vídeo em que o candidato presidencial brasileiro, Jair Bolsonaro, aparece a chorar seja partilhado de forma massiva por, alegadamente, ter sido mandado apagar pela justiça do país.

Em causa está um vídeo de 2019 feito num culto evangélico de Ação de Graças na sede do governo brasileiro, em Brasília. Nessas imagens, Jair Bolsonaro aparece emocionado a lembrar a facada de que foi alvo em 2018, durante a campanha eleitoral.

Os utilizadores alegam que Alexandre de Moraes pediu que Bolsonaro retirasse o vídeo das redes sociais. Moraes é Juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) e também é o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

No entanto, fazendo uma pesquisa em várias redes sociais, é possível perceber que este vídeo continua disponível em todas elas. No YouTube, por exemplo, o vídeo está disponível na íntegra no canal de Bolsonaro desde 18 de dezembro de 2019. Igualmente, na página de Facebook do candidato é possível encontrar o vídeo integral publicado na mesma data. Já em março deste ano foi publicado na mesma conta o excerto que agora circula em várias publicações das redes sociais.

Contactado por vários meios de comunicação brasileiros, o gabinete de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral assegura que não houve qualquer decisão para retirar este vídeo de circulação nem por parte do Juiz nem do TSE.

Juiz aceitou outros pedidos para retirar vídeos dos dois candidatos

Apesar de, neste caso, não haver qualquer decisão para retirar o vídeo, há outros casos em que essa decisão foi tomada. Tanto em vídeos de Bolsonaro como de Lula.

A meio de outubro de 2022, horas antes de um debate entre os dois candidatos presidenciais, o juiz citado nas publicações anteriores, Alexandre Moraes, deu razão à campanha de Bolsonaro e proibiu a campanha de Lula de explorar um vídeo no qual o presidente diz que “pintou um clima” num encontro com adolescentes venezuelanas.

Antes, em agosto de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a decisão de um juiz para retirar de circulação um vídeo no qual Bolsonaro critica o sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores.

Conclusão

Não é verdade que um juiz tenha ordenado a retirada de um vídeo no qual Jair Bolsonaro aparece emocionado a relembrar a facada de que foi alvo em 2018. Os vídeos continuam disponíveis nas redes sociais do candidato e o gabinete de imprensa do TSE desmente que tenha sido tomada qualquer decisão nesse sentido.

