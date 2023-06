A publicação viral no Facebook mostra uma citação que está atribuída erradamente ao ator Keanu Reeves.

“Nenhum de nós vai sair daqui vivo, então por favor pare de se tratar mal até com pensamentos”, começa por ler-se na publicação que já foi visualizada mais de 18 mil vezes e conta com mais de 6 mil partilhas. Não é apenas no Facebook que encontramos esta citação atribuída ao ator da saga John Wick. O erro já corre há vários anos pela internet, mesmo no Twitter e também noutros idiomas.

Mas a frase tem outra autoria. “Escrevi esta frase em 2015 e foi a primeira que assinei com o meu nome”, esclareceu a autora ao Observador. NaneaHoffman, que gere o blogue Sweatpants and Coffee, revelou também que “não fazia ideia de que se iria tornar viral”.

Na sua página no Facebook, com o mesmo nome do blogue, a própria autora já esclareceu a situação. Na legenda da publicação original, Hoffman deixou um aviso: “Vão começar a ver o meu nome nos posts mais vezes”. E, depois, ainda deixava um desabafo: “Às vezes as pessoas sentem que têm liberdade para levar emprestado ou reivindicar as minhas palavras e isso não é fixe.”

A mesma citação já foi atribuída a vários autores, como por exemplo aos atores Richard Gere e Christopher Walken. A frase foi tantas vezes atribuída erradamente ao ator Anthony Hopkins que o site de verificação de notícias Full Fact desmentiu o boato. Em 2019, o Snopes, um site com o mesmo propósito, também desmentiu a atribuição da citação a estes quatro atores.

Conclusão

Uma publicação no Facebook atribui erradamente uma frase inspiradora ao ator Keanu Reeves, o protagonista da saga John Wick. Não é a primeira vez que o erro acontece, nem é apenas com este ator. A mesma frase já foi também atribuída a Richard Gere, Christopher Walken e a Anthony Hopkins. Mas nenhum deles disse ou escreveu estas palavras.

A verdadeira autora é Nanea Hoffman, administradora da página Sweatpants and Coffee, que confirmou ao Observador que escreveu a frase em 2015 e que “não fazia ideia de que se iria tornar viral”. No post que faz originalmente no Facebook também mostrou desagrado por as pessoas tomarem “a liberdade para levar emprestado ou reivindicar” as suas palavras.