Uma publicação com dezenas de partilhas no Facebook alega que o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton elogiou o governo de Jair Bolsonaro numa entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, em novembro. A informação é falsa: não há registo de tal declaração no site do The New York Times e a própria Mercedes, que representa Hamilton, já a desmentiu em resposta oficial enviada ao Observador.

Em causa está a seguinte citação, atribuída a Lewis Hamilton: “Sempre disputei corridas no Brasil e nunca vi o povo tão feliz quanto no governo Bolsonaro.” Na publicação em causa, datada de 16 de novembro e que se faz acompanhar de uma foto do heptacampeão do mundo de Fórmula 1, pode ainda ler-se: “Lewis Hamilton para o jornal The NY Times.”

A declaração começou a circular nas redes sociais em meados de novembro, depois de Hamilton vencer o Grande Prémio do Brasil, no dia 14 daquele mês. O britânico conseguiu uma grande recuperação: saiu do 10.º lugar da grelha de partida e alcançou a sexta vitória na temporada e a 101.ª da carreira. Nos festejos, desfilou com a bandeira do Brasil e recebeu depois homenagens de várias personalidades brasileiras, entre elas o antigo futebolista Pelé.

Mas a frase sob análise neste Fact Check é falsa. A alegada entrevista de Lewis Hamilton ao The New York Times nunca existiu. Para o concluir, basta fazer uma rápida pesquisa no Google e/ou no arquivo do The New York Times. Os termos pesquisados foram “Lewis Hamilton”, “Brasil” e “Brazil” (na versão inglesa) e “Bolsonaro”. Em nenhum dos casos surge qualquer tipo de resultado ou sinal da alegada entrevista. Conclui-se ainda que o jornal norte-americano nem sequer escreveu qualquer artigo sobre o GP do Brasil de 14 de novembro de 2021.

Contactado pelo Observador, o gabinete de comunicação da Mercedes-AMG Petronas F1 Team (equipa de Lewis Hamilton) também é taxativo: “A citação em causa não é verdadeira e o Lewis nunca deu tal entrevista”, lê-se na resposta oficial enviada por e-mail ao Observador.

Conclui-se, portanto, que a publicação alvo de análise neste Fact Check está errada.

Também não há registo de qualquer tipo de elogio a Jair Bolsonaro nas redes sociais de Lewis Hamilton. Antes pelo contrário. Em maio deste ano, o piloto partilhou vídeos sobre uma manifestação contra o presidente brasileiro que decorreu em várias cidades do país e escreveu: “My hearts with you Brazil” (“O meu coração está convosco, Brasil”). Na altura, os manifestantes saíram à rua em protesto contra a gestão da pandemia da Covid-19 pelo executivo de Bolsonaro.

Certo é que o piloto de Fórmula 1 tem um carinho especial pelo Brasil. No dia em que venceu o GP do Brasil, Hamilton partilhou uma fotografia no Instagram com a bandeira do país às costas e, em bom português, afirmou: “EU AMO O BRASIL.” A razão para esse carinho tem um nome: Ayrton Senna, o antigo piloto de Fórmula 1, de quem Hamilton é um confesso admirador.

A declaração que dedicou ao Brasil, publicada no Instagram, foi também partilhada no Twitter.

YOU CAN DO ANYTHING YOU PUT YOUR MIND TO! This weekend is proof. We fought this battle on the track and I couldn’t be more proud of @mercedesamgf1 and my incredible teammate @valtteribottas who I couldn’t do this without. EU AMO BRASIL ???????????????????????? We keep fighting, keep pushing. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 14, 2021

Noutra publicação, também no Instagram, Hamilton escreveu que o GP do Brasil é, para ele, “a corrida mais importante da temporada” e deixou rasgados elogios aos fãs brasileiros de Fórmula 1: “Este país e os seus fãs possuem uma energia como nenhum outro”, escreveu, mais uma vez em português, o heptacampeão do mundo.

Nas redes sociais do piloto, nunca é feita, no entanto, qualquer referência ao governo de Jair Bolsonaro — seja para o elogiar ou criticar.

As alegadas declarações de Lewis Hamilton ao The New York Times também já foram alvo de outros trabalhos de verificação de factos por parte de órgãos de comunicação social brasileiros e todos concluíram que a informação é falsa.

Conclusão

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton nunca elogiou o governo de Jair Bolsonaro em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times. No site do jornal norte-americano não há registo da alegada entrevista e a Mercedes afirma em resposta oficial enviada ao Observador que as declarações sob análise “não são verdadeiras”. Nas redes sociais, o piloto britânico também nunca elogiou Jair Bolsonaro.

