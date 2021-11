Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lewis Hamilton tem muita experiência. Apesar de partilhar a grelha com colossos como Fernando Alonso, Kimi Räikkönen ou até Sebastian Vettel, é difícil dizer que Lewis Hamilton não é o piloto mais experiente do atual Mundial de Fórmula 1. A experiência de Lewis Hamilton não se faz pelo número de corridas, pelo número de voltas, pelo número de temporadas — faz-se pelo número de títulos, pelo número de vitórias, pelo número de pódios. E quem tem esse tipo de experiência sabe perfeitamente quando está prestes a começar uma prova decisiva.

“Enquanto entramos na corrida mais importante da temporada, não posso deixar de refletir em todos os meus momentos favoritos nesta pista especial. Este país e estes fãs têm uma energia como nenhuns outros. Eu te amo, Brasil!”, escreveu o piloto britânico no Instagram, vincando uma proximidade já conhecida com os adeptos brasileiros, com o circuito de Interlagos e com a memória de Ayrton Senna, o seu maior ídolo. Mas, pelo meio, Hamilton não deixava de recordar o óbvio: esta era, para ele e para a Mercedes, a corrida mais importante da temporada.

Max Verstappen venceu nos Estados Unidos e no México e abriu uma vantagem de 19 pontos na liderança do Mundial de Fórmula 1. Este domingo, em São Paulo, o neerlandês partia da segunda posição da grelha, atrás da pole-position de Valtteri Bottas e à frente de Carlos Sainz e Sergio Pérez. Lewis Hamilton, penalizado em cinco lugares por ter trocado de motor durante o fim de semana, foi o quinto mais rápido na qualificação mas saía de 10.º. As contas, por isso, eram simples: na quarta última corrida da temporada, o britânico da Mercedes precisava essencialmente de que Verstappen não ganhasse e tinha de tentar ficar à frente do rival para ainda relançar a luta pelo título para o Qatar, a Arábia Saudita e Abu Dhabi.

No arranque, Max Verstappen saiu muito bem e conquistou desde logo a frente a Valtteri Bottas, que optou por aproximar-se do centro da pista mas não conseguiu responder à velocidade que o neerlandês aplicou logo desde o primeiro segundo. No espaço entre a curva 3 e a curva 4, Bottas foi ainda ultrapassado por Sergio Pérez e caiu para o último lugar do pódio, com os dois Red Bull a assumirem a liderança da corrida. Mais atrás, Lewis Hamilton aproveitou um arranque mediano dos Ferrari e desatou desde logo a conquistar posições, enquanto que Lando Norris caiu para o último lugar depois de furar um dos pneus traseiros na sequência de um toque em Pérez.

LAP 1/71 Puncture for Lando Norris Max Verstappen takes P1 Lewis Hamilton up to P6 from P10#BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/OaiMtWOXuP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Na volta 7, numa altura em que Lewis Hamilton já tinha escalado até ao pódio e procurava encurtar distância para os Red Bull, o piloto britânico recebeu a melhor notícia possível: o safety-car teve de entrar para retirar detritos do carro de Yuki Tsunoda depois de uma colisão e o pelotão regressou à formação, com Hamilton a aproveitar para se colar a Pérez e Verstappen. Ainda assim, no recomeço, os dois Red Bull conseguiram segurar a liderança e manter tudo igual no topo da classificação — pelo menos por algumas voltas.

Na volta 18, Hamilton iniciou um ataque concreto e chegou a passar Pérez, com o mexicano a ripostar graças a uma zona dupla de DRS para recuperar a posição, concretizando a ultrapassagem alguns instantes depois para ficar a cerca de três segundos de Verstappen. O britânico foi o primeiro dos da frente a parar, claramente à procura do undercut, e o neerlandês conseguiu ir às boxes mas sair à frente de Hamilton e com uma vantagem de praticamente dois segundos. Bottas foi líder durante alguns instantes, até parar e depois da paragem de Pérez, e aproveitou um virtual safety-car para fazer a pit-stop e ultrapassar o mexicano, regressando ao pódio quando Verstappen e Hamilton já eram novamente primeiro e segundo.

LAP 18/71 After briefly swapping positions, Lewis Hamilton passes Sergio Perez to take P2 – and makes it stick He's now off in pursuit of title rival Max Verstappen We told you this might be pretty good, didn't we? ????#BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/cN6xGKjh7Y — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Depois da primeira paragem, Verstappen avisou a equipa de que não poderiam voltar a ser surpreendidos pelo undercut e a Red Bull cumpriu o desígnio, chamando o neerlandês às boxes para montar duros antes de os Mercedes pararem. Seguiu-se Bottas, Pérez e só depois Hamilton, que não teve grande dificuldade em regressar ao segundo lugar. Por esta altura, Bottas dizia à equipa que sentia que tinham acabado de “estragar um 1-2 fácil”, ou seja, que ao pararem depois da Red Bull tinham desperdiçado a possibilidade de conquistar os dois primeiros lugares do Grande Prémio.

O primeiro ataque sério de Lewis Hamilton apareceu na volta 48, quando o britânico ativou o DRS e chegou a colocar-se à frente de Max Verstappen durante um instante numa curva mas o neerlandês conseguiu responder e fechar a porta já para lá dos limites da pista. Hamilton ia intensificando o ritmo, Verstappen procurava defender-se mas ia ficando a ideia de que dificilmente o Red Bull ia aguentar a pressão do Mercedes até ao fim. Nesta altura, tanto Lance Stroll como Daniel Ricciardo abandonaram a corrida.

O momento decisivo apareceu na volta 59. Hamilton voltou a abrir o DRS, atacou Verstappen mas desta feita não deu hipóteses e ascendeu à liderança na curva 4, aproveitando o ritmo que vinha a impor para cavar logo uma vantagem confortável para o neerlandês. Até ao fim, já pouco aconteceu: Lewis Hamilton voltou a mostrar que aparece sempre nos dias mais importantes e bateu Max Verstappen apesar de ter saído de 10.º, encurtando para 14 pontos a distância para a liderança da classificação geral do Mundial e relançando a luta pelo título da Fórmula 1. Valtteri Bottas fechou o pódio, Sergio Pérez terminou em quarto.