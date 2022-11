Mais um suposto tweet de Lula da Silva, mais uma manipulação de imagens posta a circular nas redes sociais. “Quando alguém me chama de ladrão eu fico em silêncio e penso: só Jesus me pode julgar”. Este teria sido um tweet feito a 26 de agosto de 2021 pelo vencedor das eleições presidenciais do Brasil deste ano, Lula da Silva. Mas este tweet, que surge numa publicação de Facebook do passado dia 3 de outubro, surge na forma de uma captada no ecrã de um telemóvel ou computador. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhemos novamente para a imagem: não é possível consultar através desta publicação qualquer link que nos leve até à conta oficial de Twitter de Lula da Silva para confirmar a veracidade do conteúdo. Depois, percebe-se que praticamente tudo nesta imagem se assemelha a um tweet legítimo feito através da conta oficial do Presidente eleito do Brasil. Tudo, menos um elemento: o nome de utilizador de Lula da Silva, que surge aqui escrito em letra pequena.

Recorrendo à pesquisa avançada desta rede social — onde é possível descobrir tweets através da data e de palavras-chave, por exemplo —, não se encontram registos de que aquelas palavras tenham sido escritas, oficialmente, por Lula da Silva. Recorrendo ao Google, o resultado é igual ao desta pesquisa avançada: zero. Também não foi possível encontrar notícias relacionadas com este assunto.

Por último, e ainda que não que seja o elemento mais relevante aquando da verificação desta publicação, é importante denotar que Lula da Silva se está a referir a Jesus Cristo e que, logo a seguir, nos comentários, surge uma conta com o nome e figura desta entidade religiosa (apenas por um imperativo absoluto de zelo, referimos que esta entidade não tem conta oficial no Twitter). Ou seja, esta publicação é muito semelhante a uma sátira ou a outro qualquer conteúdo cómico, muito presente durante as eleições brasileiras.

Não existem provas de que Lula da Silva tenha publicado um tweet sobre ser ladrão e sobre o facto de Jesus Cristo ser a única entidade legítima para julgá-lo. Não foi possível, na pesquisa feita pelo Observador, chegar ao tweet verdadeiro. Nem através da pesquisa avançada desta rede social nem através de um browser. Também não foi possível encontrar notícias relacionadas com este assunto.

