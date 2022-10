Está a circular nas redes sociais uma fotografia de Lula da Silva com um homem que, segundo as publicações que têm vindo a ser partilhadas nos últimos dias, é “MisterM”, um “traficante” e “assassino”.

“Lula vai governar para essa gente. Fato. É seu direito votar no Lula, mas é meu dever mostrar à quem Lula governará”, lê-se num post partilhado no Instagram, que coloca uma fotografia de um homem com Lula da Silva. Na publicação aparece ainda outra imagem de dois homens armados, mas nenhum aparenta ser o que está ao lado do antigo Presidente brasileiro.

De acordo com o Aos Factos, o homem fotografado ao lado de Lula da Silva durante uma visita ao Complexo do Alemão, bairro no Rio de Janeiro, é Diego da Silva Santos, ator, modelo e jogador de futebol americano. No meio artístico é conhecido como Diego Raymond, mas anteriormente já chegou a ser apelidado de “Mister M”.

São falsas as acusações de que Diego Raymond seja “traficante” ou “assassino”. O ator entregou-se à polícia em 2010 após a ocupação do Complexo do Alemão pelas autoridades. Ficou preso durante nove meses e, depois, foi absolvido das acusações de associação ao tráfico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este ano, Diego participou em séries do Globoplay, plataforma de streaming da Globo, como “O jogo que mudou a história”e “A divisão”. O ator declarou também que iria votar em Lula da Silva nas eleições brasileiras, um voto “contra quem criminaliza a pobreza” e para que possa “andar de cabeça erguida na rua sabendo que o pobre e o preto são tratados como iguais”.

Diego Raymond reagiu às publicações partilhadas por apoiantes de Bolsonaro e que o associam ao tráfico de drogas. No Instagram, o modelo relembrou que foi “absolvido de todas as acusações” e que “teve uma origem difícil, como a maior parte dos brasileiros”, mas que “segue a luta diária do preto e pobre”.

No site oficial de Lula da Silva também foi partilhada uma reação às publicações que descreviam Diego Raymond como “traficante” e “assassino”. “O bolsonarismo está espalhando a selfie do ator Diego Raymond com Lula (deve ser inveja, só pode!) para insinuar que o ex-presidente apoiaria traficantes e bandidos. Isso é fake news e um grande desrespeito!”, lê-se no texto.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva tenha tirado uma fotografia com um “traficante” e “assassino” no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O homem que aparece ao lado do ex-presidente brasileiro é Diego Raymond, ator, modelo e jogador de futebol americano.

Em 2010, Diego foi preso durante nove meses e depois foi absolvido das acusações de associação ao tráfico. No Instagram, após apoiantes de Bolsonaro terem partilhado publicações que indicavam que era um “traficante”, o ator relembrou que foi “absolvido de todas as acusações”. No site oficial de Lula da Silva, também foi partilhado um texto onde era explicado que as publicações eram “fake news” e um “grande desrespeito”.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.