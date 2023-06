“54% de Lisboa não é portuguesa.” A publicação que se tornou viral nas redes sociais começa com esta frase e divulga números: 545.923 habitantes em Lisboa, 294.736 dos imigrantes, ou seja, 53,9% da população da cidade.

“A nossa capital, a mesma que os nossos antepassados defenderam no cerco espanhol, para perpetuar a independência, está hoje na posse do inimigo. Não, o inimigo não são os imigrantes. O inimigo é o polvo liberal-igualitário globalista e os seus tentáculos”, consta no texto. E enumera os alvos da crítica: “A esquerda anti-multiculturalidade e diversidade”; “o PS que diz servir o povo que o elegeu mas humilha os nossos idosos, ignora as nossas jovens famílias e goza com as nossas crianças; “os media que escondem a realidade”.

O Observador foi verificar a credibilidade dos números avançados. Segundo os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), Lisboa tem, de facto, uma população residente de 545.923 habitantes. No entanto, os cidadãos estrangeiros residentes na cidade são 108.894, de acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2021, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Menos de metade do que é apontado na publicação. Assim, a percentagem é também muito diferente: 19,9% dos residentes em Lisboa são estrangeiros.

O valor que é apresentado como sendo do total de imigrantes na cidade de Lisboa — os tais 294.736 — dizem respeito ao número de estrangeiros residentes no distrito e não no concelho de Lisboa. Com o número de habitantes nos 16 concelhos do distrito de Lisboa, de acordo com o INE, a situar-se nos 2.275.591, isso faz com que apenas 12,9% dos residentes no distrito sejam estrangeiros.

A publicação mistura dados e acaba numa conclusão falsa. Refere-se o número total de residentes no concelho, mas o número de imigrantes residentes que apresenta refere-se ao distrito (composto por 16 concelhos, um deles o de Lisboa). Assim, a percentagem de estrangeiros residentes no concelho de Lisboa é inferior a 54%, ficando sim nos 20%. E se considerarmos todo o distrito de Lisboa, concluímos que 12,9% dos residentes são estrangeiros.

