Um vídeo que tem o treinador do Manchester City como protagonista está a circular nas redes sociais associando Pep Guardiola a um comportamento com leitura política. Na imagem, registada nas bancadas de um estádio de futebol, vê-se o treinador a evitar cumprimentar um elemento que a publicação em análise refere como “um representante israelita”.

O comportamento do treinador do City, que finta um cumprimento concreto depois de ter apertado a mão a vários elementos na fila, não deixou de ser notado por vários utilizadores das redes sociais. Mas as referências feitas não têm qualquer enquadramento e nem é sequer referido o nome do elemento identificado como “israelita”.

O momento foi registado na final do torneio Community Shield 2023, após um jogo entre Arsenal e Manchester City, um encontro que aconteceu no Wembley Stadium a 6 de agosto do ano passado e acabou empatado a um golo. Acabou por ser decidido por penáltis e a equipa de Guardiola perdeu por 4-1. O vídeo mostra o momento em que o Machester City se preparava para receber as medalhas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aconteceu dois meses antes da escalda de violência entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que começou a 7 de outubro de 2023. O acontecimento tem estado na origem de várias publicações com informações erradas, num conflito que também se tem estendido à contra-informação, na tentativa de cada um dos lados congregar apoios.

Na publicação em análise, o elemento que Guardiola parece evitar é Alan Smith, um antigo treinador inglês que partilhou uma imagem da mesma bancada — e a cumprimentar um jogador do City — na sua conta no X, antigo Twitter.

Nos comentários da publicação, um utilizador confronta Smith com o gesto de Guardiola e a resposta foi: “Mmmmmm não tenho a certeza… ele não estava com pressa… mas não estava feliz… acho que ele pensou que eu era do Arsenal??” O momento foi noticiado por publicações como o Daily Star ou o Sport Bible que referiam precisamente o nome de Alan Smith como o alvo do aparente “desprezo” de Guardiola.

No final desse jogo, o treinador criticou as novas regras de contagem de tempo extra no final dos jogos, mostrando irritação com “os grandes cérebros que decidem estas coisas” que “nunca consultam” as opiniões de dirigentes e jogadores antes de tomarem decisões como aquela. O empate do Arsenal, naquele jogo específico, tinha chegado aos 111 minutos de jogo.

Conclusão

Pep Guardiola parece evitar um elemento numa bancada de futebol, durante uma ronda de cumprimentos no final de um jogo, mas não se trata de um “representante israelita” como é referido na publicação em análise. Trata-se do antigo treinador inglês Alan Smith que esteve a assistir à final do Community Shield 2023, entre Arsenal e Manchester City, que decorreu no Wembley Stadium a 6 de agosto do ano passado. O próprio comentou o momento na rede social X. embora ninguém saiba o motivo da atitude de Guardiola.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.