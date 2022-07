“Por isso e por outras coisas que estão a acontecer por parte da doutrinação da esquerda nas nossa escolas, é que não podemos deixar que a mesma volte a governar o Brasil”. Um autor indignado partilhou um vídeo no Facebook no passado dia 11 de julho, onde se vê uma performance artística de cariz sexual. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Nesse vídeo vemos um performer com uma máscara em forma de pénis a fantasiar um ato sexual, enquanto várias pessoas observam o espetáculo. A alegação principal é a de que esta performance ocorreu no pátio de uma escola no Brasil. Ora, com uma pesquisa sobre o evento na internet, percebe-se que ele não ocorreu no país liderado por Jair Bolsonaro. Na verdade, ocorreu no Canadá, durante um evento LGBT, o “Living Out Loud Ball”, no dia 25 de junho deste ano, para comemorar o mês Pride em Toronto. No próprio site oficial desta celebração é possível encontrar o local, a hora e a descrição do evento em questão.

No Youtube, é possível assistir a toda a parada e, a partir das 1h38m, encontra-se o performer visado na publicação original. Nesse mesmo vídeo, o apresentador do evento avisa que as crianças devem ser deslocadas do recinto. Ou seja, e ainda que não seja no Brasil, esta performance não ocorreu nem no pátio de uma escola nem contou com a presença (visível) de crianças.

É também importante referir que esta publicação já tinha sido desmentida anteriormente por outros fact-checkers como o AFP Checamos mas não só. Fato ou Fake ou mesmo a Agência Lupa também verificaram publicações semelhantes chegando à mesma conclusão: esta performance ocorreu no Canadá e não no Brasil.

Conclusão

Não é verdade que uma performance de cariz sexual tenha ocorrido num pátio de uma escola no Brasil. O evento ocorreu, sim, mas durante um evento LGBT, durante o mês de junho, no Canadá. No vídeo, que pode ser encontrado no Youtube, o apresentador avisa que as crianças não deveriam estar no recinto por causa do seu cariz mais erótico e provocador.

