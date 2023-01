Uma publicação viral de Instagram alega, ao partilhar um vídeo, que “petistas infiltrados” foram apanhados a sair de um elevador depois de terem invadido o congresso brasileiro. “Divulguem! Petistas infiltrados a sair pelo túnel do congresso. Esses dois de preto são os mesmos que estavam lá fora perto da bandeira do PT coordenando o quebra-quebra!”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

No dia 1 de janeiro vários manifestantes invadiram as principais instituições democráticas do Brasil: o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planato, em Brasília. Entretanto, várias pessoas foram detidas e, segundo os dados mais recentes, descobriu-se que se tratou de uma manifestação de apoiantes de Jair Bolsonaro, presidente a que Lula da Silva sucedeu. Mas este vídeo alega agora que “petistas infiltrados” (apoiantes do Pratido dos Trabalhadores, ao qual Lula da Silva pertence) estiveram também nas manifestações.

Olhando novamente para o vídeo, a primeira mentira contada é a do “túnel”. Estamos perante um elevador, o que é logo visível analisando as primeiras imagens. Analisando as pessoas supostamente infiltradas, também não é possível, tendo em conta os vídeos dos protestos bolsonaristas, dizer que fizeram parte do grupo que se manifestou na Praça dos Três Poderes e que, depois, invadiu os edifícios dos poderes judicial, legislativo e executivo brasileiros. Não são visíveis bandeiras do Brasil, nem roupas com as cores dessa mesma bandeira, que, entretanto, se tornaram um dos símbolos do bolsonarismo naquele país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa nova pesquisa, é possível encontrar este vídeo associado a um evento desportivo no estádio do Ceará, onde a equipa residente defrontou o Flamengo para o Brasileirão. Para ajudar, a data é completamente diferente da que foi divulgada pela publicação original: as imagens foram captadas em maio de 2022. Estas filmagens foram feitas por um jornalista que ficou preso no elevador daquele recinto de futebol. Noutro vídeo, o jornalista fala sobre estas publicações que manipularam as imagens originais.

Estas publicações também foram desmentidas. Nem o Boatos nem a agência Reuters encontraram qualquer veracidade nas informações divulgadas.

Conclusão

Um vídeo divulgado nas redes sociais alega que “petistas infiltrados” estiveram nas manifestações bolsonaristas que invadiram edifícios governamentais e judiciais em Brasília. O vídeo pertence a uma gravação de maio de 2022, feita dentro de um estádio de futebol e cujas imagens foram captadas por um jornalista. Esta e outras publicações semelhantes já foram desmentidas anteriormente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.