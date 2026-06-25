Vídeos publicados nas redes sociais, com legendas como “A Copa da vergonha!”, acusam a polícia norte-americana de ter imobilizado um jogador em pleno relvado durante um jogo entre as seleções da Guatemala e do Equador.

Acontece que, muito embora as imagens sejam verdadeiras, as legendas que as acompanham não refletem aquilo que efetivamente aconteceu.

Captadas no passado 7 de junho, durante o jogo amigável que opôs Guatemala e Equador, no ScottsMiracle-Gro Field, em Columbus, no Ohio, as imagens mostram, sim, um adepto equatoriano a ser detido pela polícia, depois de ter invadido o relvado, e não um jogador.

Além disso, o jogo em questão também não aconteceu no âmbito do Mundial de Futebol que está a decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá — e que só começou a 11 de junho, quatro dias depois deste episódio.

A seleção guatemalteca não foi, aliás, uma das 48 equipas apuradas para o torneio, pelo que nem sequer está em competição.

Nas imagens é visível um jogador, de camisola branca, perto do local do incidente. É o equatoriano Moisés Caicedo, do Chelsea, que tentou apelar à calma dos agentes, mas em momento algum foi imobilizado ou detido por eles.

Conclusão

Não é verdade que a polícia norte-americana tenha invadido o relvado durante um jogo do Mundial de Futebol para deter um jogador. O que aconteceu foi que durante um jogo de preparação entre as seleções do Equador e da Guatemala, ainda antes do início do Mundial, um adepto entrou em campo e foi detido.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.