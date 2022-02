Um utilizador de Facebook partilhou nesta rede social uma imagem na qual se vê o líder do Fórum Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, uma imagem das Georgia Guidestones — um monumento nos EUA que, devido à sua origem e enigmatismo, está ligado a alguma teorias da conspiração, como conta a Wired — e uma frase entre aspas que apela à redução drástica da população mundial. Infere-se, pela imagem de Schwab, que terá dito as afirmações polémicas. É errado.

O conteúdo do texto da publicação, que está em inglês, é o seguinte em português: “Pelo menos quatro mil milhões de ‘comedores inúteis’ serão eliminados até ao ano 2050 através de guerras limitadas, epidemias organizadas de doenças fatais de ação rápida e fome. Energia, comida e água devem ser mantidos em níveis de subsistência para a não-elite, começando com as populações brancas da Europa Ocidental e América do Norte e depois espalhando-se para outras raças. A população do Canadá, Europa Ocidental e Estados Unidos será dizimada mais rapidamente do que noutros continentes, até que a população mundial atinja um nível administrável de um milhar de milhão, dos quais 500 milhões consistirão de raças chinesas e japonesas, selecionadas por serem pessoas que foram arregimentados por séculos e que estão acostumados a obedecer à autoridade sem questionar. Por agora deverá haver escassez artificial de alimentos e água e cuidados médicos para lembrar às massas que sua própria existência depende da boa vontade do Comité dos 300”.

Ora, não há nenhum registo oficial onde se leia ou oiça Schwab a proferir tal declaração. No entanto, a frase pode ser encontrada no livro “A Hierarquia Da Conspiração: História do Comité dos 300”, de John Coleman (o livro está disponível na íntegra nesta hiperligação e pode ser comprado em livrarias online, como a Amazon, nesta hiperligação). Foi lançado inicialmente em 1992 pela America West Publishers mas não tem edição em português.

O livro conta detalhadamente a história de uma organização chamada “o comité dos 300”, um “grupo todo poderoso” que controla o mundo, uma teoria da conspiração antiga que data de uma declaração feita pelo político alemão Walther Rathenau num artigo de 1909 que publicado em 1992 no Neue Freie Presse e que pode ser consultado na íntegra nesta hiperligação.

Conclusão

É falso que o líder do FEM tenha feito estas afirmações polémicas. A frase é retirada de um livro de 1992 que fala numa teoria da conspiração.

