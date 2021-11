Nos últimos dias têm circulado várias publicações nas redes sociais que dão conta da detenção de Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Económico Mundial. Mas são alegações falsas — não há qualquer informação em órgãos de informação credíveis a relatar essa alegada detenção e a própria informação de que Schwab tinha sido detido já foram desmentidas por vários órgãos de fact checking internacionais, com desmentidos oficiais da Europol e do departamento de polícia federal da Suíça à agência Reuters.

As publicações nas redes sociais têm por base alguns sites (como este ou este), mas são sites que se dedicam a espalhar reiteradamente informações falsas. Segundo uma das versões que está a ser difundida relativamente ao presidente executivo do Fórum Económico Mundial, a polícia suíça teria detido Schwab em casa, em Cologny, a 12 de novembro.

Klaus Schwab tem estado no centro de várias informações falsas que têm circulado — nomeadamente desde o início da Covid-19 — e que procuram associar o Fórum Económico Mundial à existência da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Esta é mais uma dessas notícias falsas. Surgiu pela primeira vez há cerca de uma semana e, apesar de todo o trabalho de fact checking em vários meios dedicados à verificação de factos, ainda não conseguiu ser travada, multiplicando-se as publicações e as várias línguas em que é apresentada.

A Europol e o departamento de polícia federal Suíça desmentiram à Reuters qualquer tipo de fundamento para tal afirmação. Além disso, há que sublinhar que a Suíça não faz parte da União Europeia e que seria impossível que a detenção acontecesse sob mandato da polícia europeia.

Enquanto Agência da União Europeia para a cooperação (EUROPOL), o papel que desempenha é o de suportar os Estados-membros da União nas investigações sobre crime organizado.

Conclusão

A informação da detenção do diretor executivo do Fórum Económico Mundial deriva de publicações em sites que se dedicam a espalhar informação falsa. O boato começou há cerca de uma semana e tem sido multiplicado em vários país. Mas não tem qualquer sustentação factual. Klaus Schwab não foi detido, a informação é falsa.

