Várias publicações que circulam nas redes sociais alegam que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, foi hospitalizado após se ter sentido mal e numa altura de crescentes tensões com os Estados Unidos. “O presidente brasileiro Lula da Silva foi hospitalizado hoje após se sentir mal. Isso ocorre em meio de medidas tensas e crescentes dos EUA contra membros do regime, envolvendo censura, perseguição da oposição e comércio”, pode ler-se numa das publicações, que acrescenta que “não foram fornecidos detalhes sobre o que realmente levou o presidente ao hospital”.

Desde meados de julho que a tensão entre o Brasil e os EUA está em crescendo, muito por causa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está a ser acusado num processo judicial — no qual é suspeito de ter tentado levar a cabo um golpe de Estado. A 15 de julho, o procurador-geral do Brasil pediu a condenação do ex-presidente e de sete antigos colaboradores por tentativa de golpe de Estado, mas também por outros crimes, como associação criminosa armada ou tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro e os outros arguidos, incluindo ex-ministros do seu Governo e militares de alta patente, enfrentam uma possível pena de entre 12 e 40 anos de prisão.

Escassos dias antes da formalização da acusação contra o ex-presidente brasileiro, os EUA usavam a política comercial como pressão sob Brasília. A 9 de julho, o Presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta a Lula da Silva na qual anunciava a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros, saindo em defesa de Bolsonaro. “Este julgamento não deveria estar a acontecer. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente!”, defendeu Trump, considerando que a forma como o Brasil está a tratar Bolsonaro é “uma desgraça internacional”.

Mas a retaliação de Washington não se ficou apenas pela política comercial. A 19 de julho, os Estados Unidos revogaram o visto ao juiz brasileiro Alexandre de Moraes “e aos seus aliados” no Supremo Tribunal Federal por considerarem que o ex-presidente Bolsonaro estava a ser vítima de uma “caça às bruxas”. O anúncio, feito pelo próprio Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, surgiu no mesmo dia em que Alexandre de Moraes deu ordem à polícia para fazer buscas e apreensões em domicílios ligados a Bolsonaro — por considerar haver indícios de que o ex-presidente e um dos filhos agiam para atrapalhar o julgamento.

Nesse mesmo dia, Jair Bolsonaro (Presidente do Brasil entre 2018 e 2022) passou a utilizar pulseira eletrónica, ficou proibido de usar redes sociais e de comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro.

Terá sido neste contexto de tensão entre os dois países que o Presidente Lula da Silva foi hospitalizado? As publicações nas redes sociais fazem referência a um vídeo em que a jornalista Natuza Nery, da Globo, informa que Lula se sentiu mal, foi levado para o hospital, fez exames e voltou para o Palácio da Alvorada, a residência oficial dos chefes de Estado. No entanto, a hospitalização do Presidente do Brasil não aconteceu durante o período de tensão com os EUA, mas sim no mês de maio. No dia 26 desse mesmo mês, Lula da Silva, de 79 anos, foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com um quadro de labirintite — uma inflamação do ouvido que causa tonturas repentinas. O Presidente brasileiro passou duas horas no hospital, realizou exames e foi aconselhado a repousar.

Desde essa ocasião, não existe nenhuma evidência de que Lula da Silva tenha voltado a ser hospitalizado. Não existe nenhuma notícia a dar conta de uma situação semelhante, nem houve nenhuma declaração oficial da Secretaria de Comunicação Social (o gabinete de imprensa da Presidência da República) a alertar para qualquer problema de saúde que tenha afetado Lula da Silva a partir de 26 de maio.

Conclusão

Lula da Silva não foi hospitalizado durante o crescendo de tensão entre o Brasil e os EUA. As publicações socorrem-se de uma anterior hospitalização do chefe de Estado do Brasil, ocorrida em maio, e estão, por isso, descontextualizadas. Desde aí, não há evidências de que Lula da Silva tenha voltar a ser hospitalizado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.