No passado dia 9 de dezembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, surgiu num vídeo onde critica alegadamente a “Nova Ordem Mundial”. Num discurso de 7 minutos, Putin faz, segundo as legendas, várias críticas às supostas intenções malignas dos países ocidentais para, por exemplo, poderem reduzir a população mundial. Esta tal “ordem” também quer “abrir-se” à homossexualidade, à transexualidade e ao terrorismo islâmico. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Segundo diferentes fact-checks consultados pelo Observador, o vídeo começou a circular nas redes sociais desde 2017 e não agora, como aparenta alegar o autor. No entanto, voltou a ser partilhado ainda este ano. Na verdade, Putin proferiu este discurso, mas em maio de 2016, não tendo nada a ver com uma suposta “nova ordem mundial”. No discurso, o líder russo falava a propósito de uma celebração em homenagem aos soldados russos na Segunda Guerra Mundial.

Portanto, a manipulação deste vídeo aconteceu nas legendas. Para isso, basta usar ferramentas de identificação da fonte do vídeo, como o InVid-WeVerify, tal como verificou a AFP. No ano em que o discurso foi proferido, já alguma imprensa internacional tinha identificado a manipulação das legendas.

Para chegar mesmo à fonte oficial, basta consultar o arquivo da página da presidência da Rússia, onde se lê, em inglês, que Putin esteve presente num desfile militar a propósito do 71º aniversário da “Vitória na Grande Guerra Patriótica de 1941-1945”. Olhando novamente para o vídeo, não há referência nem uma “nova ordem mundial” nem a um “plano maligno” nem, sequer, à homossexualidade ou ao terrorismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

Não é verdade que Vladimir Putin tenha feito um discurso contra uma suposta nova ordem mundial recentemente. Esse discurso foi feito em maio de 2016 a propósito de uma homenagem aos soldados russos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as legendas foram alteradas para que o vídeo fosse manipulado, tal como demonstrado pelas ferramentas de identificação de fonte de video/imagens mas também por diferentes fact-checkers internacionais.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO