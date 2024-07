Uma imagem partilhada em vários grupos, no Facebook, dá conta de uma suposta notícia sobre a digressão mundial de Taylor Swift, a Eras Tour: aparentemente, quatro estádios onde a cantora norte-americana ia atuar decidiram “cancelar” esses concertos graças à “linguagem inapropriada” utilizada durante o espetáculo. A justificação também passa por argumentar que “metade” das pessoas que vão ver o concerto serão “crianças”.

A digressão, que já é a mais bem sucedida de sempre em termos de receitas e a primeira a gerar um retorno de mais de mil milhões de dólares, arrancou a 17 de março em 2023, no estado norte-americano do Arizona, e já vai em mais de 100 concertos (de 3h15 cada). E ainda vai durar alguns meses: a cantora já anunciou que os concertos só terminarão em dezembro, e há datas agendadas no seu site oficial até dia 8 de dezembro.

A imagem que anda a circular não especifica, na verdade, quais são os “quatro concertos” a que supostamente se refere. Mas, além de não existir qualquer declaração da cantora ou notícia neste sentido, é possível verificar que no site da cantora se mantêm as datas que já estavam previstas, e que neste momento incluem quatro concertos na Alemanha, três na Polónia, três na Áustria e cinco em Inglaterra, antes de rumar ao Canadá, onde tem nove concertos marcados.

Além disso, é possível encontrar a origem desta imagem: começou por ser publicada na página de Facebook “ALLOD Satire”, ou seja, uma página que se identifica logo como sendo “satírica”, como noticiou o portal Snopes. Apesar de essa página de Facebook já não estar disponível, é possível encontrar uma versão da “ALLOD” no fórum online Reddit.

É no Reddit que se esclarece que “tudo o que está neste website é ficção”. Numa descrição incluída nesta página encontra-se a definição, retirada de um dicionário, da palavra “sátira”, e explica-se que “quem acreditar” que os seus conteúdos são reais “devia examinar a sua cabeça”. “Quaisquer semelhanças entre a fantasia deste website e pessoas, lugares e eventos reais são puras coincidências e deve-se considerar que todas as imagens são alteradas e satíricas”.

Conclusão

Não há qualquer registo de que Taylor Swift tenha cancelado algum concerto e as datas que estavam previstas continuam a constar do seu site oficial. Além disso, a origem da imagem partilhada nesta publicação foi uma página de conteúdo satírico, que avisa que todos os textos e imagens que produz são ficcionais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.