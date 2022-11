“Quanto ganham os jovens por mês?” é o título de um gráfico que está a circular nas redes sociais. O gráfico partilhado na publicação apresenta alguns dado precisamente sobre os salários dos jovens portugueses: por exemplo, 30% dos jovens recebem entre 601 e 767 euros por mês, enquanto 19% recebem entre 768 e 950 euros mensais, sendo estes os dois intervalos com mais elementos. Mas há um dado que se destaca na tabela — e que não corresponde à versão original do gráfico, divulgada num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este tema.

A relação entre massa salarial e universo de jovens que a integram não é linear. A percentagem de jovens vai diminuindo enquanto os salários vão crescendo, sendo que penas 3% dos jovens portugueses recebem mais de 1642 euros. E, na faixa inferior da tabela — que corresponde ao valor salarial mais elevado —, “Tiago ‘Cunha’ Ramos”, como é identificado na publicação (e que foi contratado, aos 21 anos, pelo gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva, no início de novembro) será o único que recebe 4000 euros mensais.

O gráfico remete para essa polémica do início do mês de novembro, quando um despacho publicado em Diário da República (e noticiado pela TVI) deu conta da contratação de Tiago Alberto Ramos Cunha “para exercer funções de adjunto do Gabinete da Ministra da Presidência”. Com apenas 21 anos, o jovem saiu do curso de Direito, da Universidade do Porto, e entrou no Governo, para receber cerca de quatro mil euros brutos por mês.

As dúvidas sobre a contratação surgiram de imediato. Tiago Cunha tem 21 anos, é filiado na Juventude Socialista e não tem experiência profissional. Questionado pelo Jornal de Notícias, o gabinete de Mariana Vieira da Silva assegurou que Tiago Cunha foi escolhido com base “na adequação do perfil do nomeado à natureza das funções do gabinete” e que “a filiação partidária no Partido Socialista nunca foi critério de recrutamento”.

Mas vamos ao gráfico, que é atribuído à Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Observador consultou os dados originais da Fundação do relatório “Os jovens e o trabalho”, que mostra vários dados dados, como a idade média com que os jovens começaram a trabalhar, o regime de trabalho e o salário líquido mensal.

É fácil concluir que nem o nome “Tiago ‘Cunha’ Ramos” nem nome verdadeiro do assessor de Vieira da Silva, Tiago Alberto Ramos Cunha, constam no relatório. Ainda assim, os restantes valores batem certo. De acordo com os dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 30% dos jovens recebem entre 601 e 767 euros por mês e 19% recebem entre 768 e 950. Os dados batem todos certo com os que estão a ser partilhados nas redes sociais, com exceção o salário de Tiago Alberto Ramos Cunha, que não consta no relatório.

O autor da publicação editou o gráfico original, acrescentando uma linha na tabela entre o intervalo “mais de 1642 euros” e o universo de salários “variável”, como se verifica na imagem anterior.

O salário de Tiago Alberto Ramos Cunha não consta nos dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos como o único jovem a receber 4000 euros por mês. A imagem que está a circular nas redes sociais foi alterada para incluir o nome do novo assessor da Ministra da Presidência. Os restantes dados da tabela são verdadeiros.

