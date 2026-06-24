Shakira já é uma presença assídua nos Campeonatos do Mundo. A colombiana costuma divulgar músicas temáticas e atuar neste evento. No jogo de abertura do Mundial de 2026, que teve lugar no México a 11 de junho, a cantora interpretou o seu novo single Dai Dai, dedicado ao torneio desportivo e que é uma colaboração com o nigeriano Burna Boy.
A atuação da música no Estádio Azteca na Cidade do México foi vista por milhões no arranque do Mundial 2026. Após Shakira ter atuado, começou a surgir um rumor nas redes sociais: o de que a cantora teria usado uma sósia durante a performance.
“O mundo inteiro duvida que a cantora que deu o show de abertura do mundial seja realmente a Shakira”, escreveu um utilizador nas redes sociais. Outro fala mesmo numa “farsa” que foi a “abertura do Mundial”: “Não é a Shakira, mas sim uma sósia contratada para fazer o papel principal no palco”.
Não existe qualquer confirmação oficial sobre se Shakira usou uma sósia no Estádio Azteca. Apesar de este rumor ter levado a várias publicações nas redes sociais, a equipa da cantora ainda não se pronunciou sobre o assunto. No dia da atuação, a colombiana partilhou um vídeo nas redes sociais durante a abertura do Mundial.
No entanto, não existe qualquer prova ou sustentação para este rumor, nem qualquer informação fidedigna de nenhuma fonte oficial que a confirme. Alguns utilizadores apontam que os “seios da cantora” pareciam mais pequenos — e que por isso não poderia ter sido ela a fazer a atuação no Estádio Azteca.
Existem, ainda assim, provas de que era mesmo Shakira que estava a atuar na abertura do Mundial. Uma delas prende-se com a cicatriz que a colombiana tem na testa — e que as fotografias publicadas no momento da atuação também mostram.
Cómo chingan con que no era Shakira en el mundial 2026. Miren en el detalle de su cicatriz, de varicela o viruela, y que le dejó una marca. pic.twitter.com/V40kWbpS7z
— MexMen (@MexaBlog) June 13, 2026
Conclusão
Não existe qualquer sustentação para o rumor de que Shakira usou uma sósia na atuação da abertura do Campeonato do Mundo. A equipa da cantora nunca o confirmou, nem existe nenhuma informação oficial que corrobore essa informação. Nas imagens oficiais do evento, vê-se que a colombiana tem uma pequena cicatriz na testa — algo que prova que terá sido mesmo ela a atuar no Estádio Azteca a 11 de junho.
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