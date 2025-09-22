O homicídio do ativista conservador Charlie Kirk no passado dia 10 de setembro, baleado quando participava num debate num campus universitário no estado do Utah, nos Estados Unidos, fez alastrar a difusão de desinformação e de teorias da conspiração.

O foco tem estado no único suspeito do caso: Tyler Robinson, de 22 anos, que foi detido no dia 13 e desde então tem sido usado à esquerda e à direita como potencial arma de influência política, numa batalha travada, sobretudo, nas redes sociais. Uma das teorias que circulou com grande repercussão pública foi a de que o alegado homicida seria um apoiante do atual Presidente dos EUA, Donald Trump, pertencendo, supostamente, ao denominado movimento MAGA.

Exemplo disso foram diversas publicações no Facebook e no Threads que exibiram uma fotografia do presumível autor do homicídio de Charlie Kirk com uma t-shirt vermelha, na qual era visível uma bandeira americana, juntamente com o nome de Trump e a mensagem que dá corpo ao movimento idealizado pelo líder da Casa Branca: “Make America Great Again”.

Contudo, essa fotografia de Tyler Robinson não é verdadeira. A fotografia original foi partilhada pela mãe do suspeito no Facebook, em 2021 , segundo o Wall Street Journal, e mostra o jovem de 22 anos com uma t-shirt básica, sem qualquer imagem ou texto, num cor ligeiramente mais escura do que aquela que tem sido exibida.

A imagem original de Tyler Robinson no seu quarto do dormitório da universidade chegou também a ser publicada em meios de comunicação social de grande expressão, conforme pode ver nestas ligações da ABC News ou do Daily Mail.

Paralelamente, outros órgãos de comunicação social, designadamente a AFP ou a CNN, já fizeram também fact check a esta e outras informações sobre a morte de Charlie Kirk, confirmando a manipulação da imagem de Tyler Robinson — tanto neste caso para uma mensagem pró-Trump e de apoio ao movimento MAGA, como para outras manipulações difundidas online da mesma foto com um suposto apoio à ex-candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris.

Aliás, Tyler Robinson não teria filiação política nem nos republicanos nem nos democratas, segundo as informações conhecidas até ao momento sobre o caso.

Conclusão

As imagens de Tyler Robinson, o presumível homicida de Charlie Kirk, com uma t-shirt de apoio a Donald Trump e ao movimento MAGA são falsas, tendo sido manipulada uma fotografia do jovem publicada anteriormente nas redes sociais pela sua mãe e na qual não constava qualquer mensagem ou imagem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.