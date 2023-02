Um vídeo publicado nas redes sociais está a ser apresentado como sendo de um assalto à mão armada perpetrado no Túnel Noel Rosa, no Rio de Janeiro: “Tudo CAC”, diz ironicamente a descrição colocada no Facebook, numa referência ao grupo de pessoas que, no Brasil, tem direito à posse de arma por serem “colecionadores, atiradores desportivos e caçadores”. E prossegue, ainda no mesmo tom: “Armas com registo. Carros sem blindagem, cidadãos de bem.”

Nas imagens, é possível ver um grupo de pessoas a entrar num túnel, forçando dois carros a pararem. Alguns dos indivíduos entram nos automóveis, naquilo que parece ser um ataque de car jacking, enquanto outros ficam no exterior. Entretanto, os carros voltam a mover-se e os indivíduos que ficaram na estrada correm atrás deles com as armas em punho.

Só que, na verdade, estas não são imagens de um assalto: são cenas de uma série que estava a ser gravada no Túnel Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Isso mesmo está descrito numa publicação do Portal da Realidade, um canal que produz vídeos sobre “a realidade nua e crua” do Brasil. Num conteúdo colocado no Instagram a 13 de fevereiro, um dia antes da publicação aqui em análise, os produtores confirmaram que estiveram em “gravação no túnel da Luís Eduardo”. O trabalho foi “autorizada pelos órgãos competentes” — a Transalvador, responsável pela mobilidade nesta região brasileira; e a autarquia do estado da Bahia.

O vídeo completo, entretanto publicado no YouTube, refere que as imagens foram utilizadas na série “Corrupção Dentro da Favela”, que foi “baseada em factos reais”. No episódio em causa — o sexto da primeira temporada da série, que pode ser visto aqui —, “o túnel da Luís Eduardo foi alvo de fuga dos bandidos”. O episódio tem cerca de 42 minutos e foi publicado no YouTube há cerca de uma semana.

Conclusão

Não é verdade que as imagens em análise mostrem um assalto real que decorreu no Túnel Noel Rosa, no Rio de Janeiro. Referem-se a gravações para uma série publicada no YouTube, tal como confirmam as informações colocadas nos canais oficias dos produtores, “Portal da Realidade”, e as descrições dos episódios disponíveis online. De resto, as gravações não decorreram no Rio de Janeiro, mas sim no Túnel Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.