As notícias de que os EUA capturaram um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte e o facto de o Gabinete de Assuntos Públicos do Secretário de Defesa dos EUA ter divulgado um vídeo de um navio da Guarda Costeira dos EUA a navegar ao lado de um petroleiro, de bandeira russa e com ligações com a Venezuela, espoletou um conjunto de informações falsas.

Vejamos: há um vídeo a circular nas redes sociais onde se dá conta da notícia e se vê soldados a descerem de um helicóptero para um navio, alegadamente o Bella-1, com imagens claríssimas. Nas legendas dá-se conta da notícia da captura feita pelos norte-americanos.

Na verdade, houve duas apreensões e o Comando Sul dos EUA anunciou o momento nas redes sociais, acompanhado de um vídeo, a indicar que o Departamento de Guerra e o Departamento de Segurança Nacional “apreenderam sem incidentes um petroleiro sancionado” que “operava em águas internacionais e realizava atividades ilegais no Mar das Caraíbas”.

Porém, essas imagens, claramente granuladas, como é possível ver na página oficial na rede X, nada têm a ver com as imagens nítidas partilhadas nas várias publicações em causa.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Uma pesquisa pelas imagens leva-nos à sua origem: esta foi uma demonstração dos Navy SEALs para o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, que estavam a assistir aos testes através do porta-aviões USS George H. W. Bush. Aliás, uma das partilhas originais foi feita exatamente por Margo Martin, assistente especial do Presidente norte-americano.

E no DVIDS, o site oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi partilhado um vídeo onde se vê claramente que se trata do momento partilhado nas redes sociais, onde se lê: “A visita do Presidente Donald J. Trump e da primeira-Dama Melania Trump ao porta-aviões de classe Nimitz USS George H. W. Bush (CVN-77) durante a Titans of the Sea Presidential Review.” Este foi um evento que teve como objetivo mostrar as capacidades da Marinha dos EUA quando festejou 250 anos.

Conclusão

É verdade que os EUA capturaram um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte, mas as imagens que estão a ser partilhadas para ilustrar o momento são falsas e pertencem a uma demonstração dos Navy SEALs na presença do Presidente dos EUA, Donald Trump, e da primeira-dama, Melania Trump. As imagens foram partilhadas oficialmente e não deixam margem para dúvidas. Por outro lado, há também imagens da captura do petroleiro que nada têm a ver com a publicação em causa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.