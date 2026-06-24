Teria sido uma ação inédita. Pelas ordens diretas do Presidente Nayib Bukele, antigos membros do poder judiciário em El Salvador teriam sido todos presos. É o que estão a alegar várias publicações nas redes sociais, quase todas a enaltecer o gesto político, que são acompanhadas por um vídeo em que se veem os supostos juízes e responsáveis políticos.

“Essas figuras desprezíveis usavam o poder do Estado para livrar criminosos por subornos”, ataca um utilizador nas redes sociais, frisando que as “figuras desprezíveis eram do Tribunal Supremo de El Salvador”.

Outro utilizador recorda que a ascensão ao poder de Nayib Bukele veio alterar a situação em El Salvador. No país, refere a publicação, “todas as facções criminosas caíram”, juntamente com “indivíduos corruptos que usavam o poder que lhes foi conferido pelo Estado” para inocentar “criminosos mediante o pagamento de subornos”.

As pessoas no vídeo que acompanha as publicações seriam precisamente esses “indivíduos corruptos”. E é verdade que o poder judicial em El Salvador sofreu alterações desde que Nayib Bukele chegou ao poder. Em 2021, por ordem do Congresso dominado pelos aliados do atual Presidente, foram destituídos cinco membros do Supremo Tribunal, assim como o procurador-geral.

Embora os cinco membros destituídos tenham denunciado pressões e ameaças na época, as alegações de que foram presos são falsas. Um relatório de 2025 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) confirma que os ex-membros do tribunal permanecem em liberdade. Além destas destituições em 2021, não há mais informações de alterações do poder judicial em El Salvador, nem relatos de prisões.

Por esta ordem de ideias, o vídeo que circula nas redes sociais não mostra membros do poder judicial de El Salvador a serem detidos. Em vez disso, as imagens registam a detenção de várias pessoas ligadas ao caso de corrupção da COSAVI, em maio de 2024 — que não estão associadas ao poder judicial. Trata-se de um escândalo de lavagem de dinheiro em El Salvador que chegou a 35 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de euros) e que envolveu o desvio de fundos para benefício próprio dos envolvidos.

Reiterando el compromiso del @FiscalGeneralSV de velar y garantizar que los derechos de los asociados de COSAVI sean respetados, la @FGR_SV ha ordenado la detención de varias personas vinculadas al Caso COSAVI. Los capturados son acusados de los siguientes delitos:

▶️Lavado de… https://t.co/JoZAjz138O pic.twitter.com/FyVPhsmLTW — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 11, 2024

No X, a procuradoria-geral de El Salvador publicou fotografias do momento de detenção. E os órgãos de comunicação social do país da América Central divulgaram, em maio de 2024, o vídeo que está a ser agora associado à prisão de membros do poder judicial salvadorenho.

#Nacionales | La Policía Nacional Civil presenta a 15 personas imputadas del desfalco de la cooperativa COSAVI en donde según la FGR 32 personas son acusadas de lavado de dinero y defraudación a la economía pública. La PNC no detalló nombres o cargos. Video: Francisco Valle. pic.twitter.com/vb9g4c4ySd — Diario El Mundo (@ElMundoSV) May 11, 2024

Conclusão

Não é verdade que o vídeo que está a circular nas redes sociais mostre a cúpula do poder judicial a ser detida por ordens do Presidente de El Salvador. Não existe sequer qualquer registo de que algum juiz tenha sido preso no país da América Central recentemente. O vídeo usado como suposta prova mostra, antes, a detenção de suspeitos envolvidos num caso de fraude financeira (o caso COSAVI), em maio de 2024.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.