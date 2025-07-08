Netanyahu enfatiza que Israel está "determinado" a alcançar "todos os objetivos da guerra" em Gaza

O exército israelita ordenou hoje a evacuação de nove setores de Khan Yunis, no sul de Gaza, numa zona onde se encontram mais de 425.000 pessoas, antes do avanço das suas tropas.

“Face às atividades terroristas na zona, o exército está a expandir as suas operações através de manobras de força terrestre e de fogo de surpresa pesado. Para vossa segurança, pedimos-vos que se retirem imediatamente para oeste”, indicou o porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, num comunicado.

As forças armadas israelitas já tinham ordenado a evacuação destes setores no domingo, embora na altura tenham apenas dito que se preparavam para fazer ataques na zona, sem mencionar quaisquer operações terrestres.

Estas ordens contribuem para a deslocação forçada de ainda mais pessoas para Al-Mawasi, uma zona costeira no sul de Gaza já sobrelotada e que alberga atualmente cerca de 425.000 pessoas, de uma população total de 2,1 milhões.

Embora o exército tenha descrito estas praias como uma “zona segura” desde maio de 2024, submeteu-as a bombardeamentos regulares.

A 18 de março, quando Israel quebrou o cessar-fogo em Gaza, o exército retirou este estatuto de segurança, confirmou à agência noticiosa espanhola EFE um porta-voz militar.

No entanto, o exército israelita continua a dirigir a população para lá quando ordena evacuações.