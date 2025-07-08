Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Declarações de Netanyahu sobre rendição do Hamas refletem "derrota psicológica", diz grupo palestiniano
- "O tiro saiu pela culatra". Como o ataque de Israel à prisão "símbolo de opressão" uniu a oposição iraniana à "volta da bandeira"
- Netanyahu enfatiza que Israel está "determinado" a alcançar "todos os objetivos da guerra" em Gaza
- Funcionário do Programa Alimentar Mundial descreve situação em Gaza: "As pessoas estão a morrer na tentativa de encontrar comida"
- Exército israelita diz ter matado comandante do Hamas no Líbano
- EUA esperam que acordo para cessar-fogo de 60 dias seja alcançado "até ao final desta semana"
- Trump confirma novo encontro com Netanyahu esta terça-feira à noite
- Teerão afirma ter recebido mensagens dos EUA para retomar negociações
- Emmanuel Macron diz que cessar-fogo em Gaza é "absolutamente urgente"
- Netanyahu e Trump vão se encontrar novamente esta terça-feira
- Israel acusa Hamas de usar violência sexual como arma de guerra
- Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido avisa que país pode tomar mais medidas contra Israel caso a guerra continue
- Forças israelitas admitem que Irão atingiu "muito poucos" alvos militares no território
- Qataris sinalizam avanços nas negociações, mas Hamas exige que ajuda humanitária seja prestada pelas Nações Unidas
- Exército israelita ordena evacuação de Khan Yunis, no sul de Gaza
- Ataques israelitas fizeram 49 mortos em Gaza nas últimas 24 horas
- Israel diz que matou comandante do Hezbollah
- Presidente iraniano criticado após pedir regresso às negociações com os EUA. Teerão recusa ter feito tal pedido
- Ministro israelita fala em “hipótese substancial” de se chegar a acordo sobre o cessar-fogo
- Terceira ronda de negociações para cessar-fogo já começou no Qatar
- Irão diz que pelos menos 1060 pessoas morreram durante conflito com Israel
- Netanyahu diz que está “perto de encontrar vários países” dispostos a receber palestinianos que "queiram sair"
- Houthis voltaram a atacar navio no mar Vermelho
- Trump diz que estão previstas novas negociações com Irão
- Responsável israelita admite gerir Gaza por "algum tempo" e diz que Trump percebe "necessidades existenciais", ao contrário de Obama
- Cinco soldados israelitas mortos por bomba colocada à beira da estrada, em Gaza. 18 palestinianos mortos em ataques
- Responsável israelita diz que há acordo sobre 80% a 90% de novo cessar-fogo em Gaza
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reafirmou o compromisso de Israel em alcançar todos os objetivos militares em Gaza, incluindo a libertação de reféns e a destruição das capacidades militares do Hamas. Tal decisão surge numa altura em que as negociações de cessar-fogo estão em curso.
- Os Estados Unidos, com Donald Trump a liderar os esforços diplomáticos, esperam alcançar um cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hamas até ao final da semana. Em paralelo, Trump e Netanyahu discutiram a possibilidade de deslocação de palestinianos da Faixa de Gaza para outros países, plano este que enfrenta resistência por parte dos países árabes que o veem como uma limpeza étnica.
- As tensões regionais continuam a aumentar com ações militares significativas. O exército israelita realizou ataques no Líbano, matando um comandante do Hezbollah, enquanto o Irão afirma que as forças israelitas e norte-americanas atacaram instalações nucleares iranianas no mês anterior, complicando ainda mais as relações diplomáticas.
- As discussões em Doha sobre o cessar-fogo em Gaza têm registado progresso, mas também enfrentam desafios. O Hamas coloca obstáculos, nomeadamente exigindo que a ajuda humanitária seja entregue pelas Nações Unidas em vez de organizações apoiadas pelos EUA, e mostra resistência em divulgar informações sobre os reféns israelitas. As negociações continuam com a esperança de se alcançar um consenso em breve.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
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Encerramos aqui o liveblog desta terça-feira. Pode continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos sobre o Médio Oriente, a ofensiva na Faixa de Gaza e as negociações para um cessar-fogo neste novo artigo em direto.
Netanyahu considera que Estados Unidos e Israel estão “em sintonia” em relação à Faixa de Gaza
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Declarações de Netanyahu sobre rendição do Hamas refletem "derrota psicológica", diz grupo palestiniano
O Hamas respondeu, esta terça-feira, às declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nas quais disse que irá libertar todos os reféns em Gaza e obrigará o grupo palestiniano a render-se.
Para o Hamas, as declarações refletem uma “derrota psicológica”, uma vez que “não correspondem à realidade no terreno”.
“Gaza não se renderá”, afirmou o grupo, citado pela Al Jazeera, acrescentando que “ficou claro que não há forma de garantir a libertação [dos reféns] a não ser através de um acordo sério com a resistência”.
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"O tiro saiu pela culatra". Como o ataque de Israel à prisão "símbolo de opressão" uniu a oposição iraniana à "volta da bandeira"
Israel atacou Evin, onde estão centenas de presos políticos, e reclamou a “libertação” do povo iraniano, mas foi recebido com críticas. A sobrevivência sobrepõe-se à ideologia, explicam analistas.
“O tiro saiu pela culatra”. Como o ataque de Israel à prisão “símbolo de opressão” uniu a oposição iraniana à “volta da bandeira”
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Netanyahu enfatiza que Israel está "determinado" a alcançar "todos os objetivos da guerra" em Gaza
Momentos antes de uma nova reunião com Trump, que está marcada para as 21h30 (hora de Lisboa), Benjamin Netanyahu disse aos jornalistas que Israel está “determinado a completar todos os objetivos da guerra” e que o futuro de Gaza não pode incluir o Hamas.
“Libertar todos os reféns”, “destruir as capacidades militares e de governança do Hamas” e “garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel” são os três objetivos delineados pelo primeiro-ministro israelita.
A estratégia, que inclui a eliminação do Hamas (“isso precisa de ficar claro”, segundo Netanyahu), envolverá “algumas movimentações que são muito dolorosas [para Israel] e alguns que são muito dolorosos para o Hamas”. Ainda assim, o resultado seria, de acordo com o primeiro-ministro israelita, que é citado pela Al Jazeera, “a libertação dos reféns e a derrota do Hamas”.
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Funcionário do Programa Alimentar Mundial descreve situação em Gaza: "As pessoas estão a morrer na tentativa de encontrar comida"
Carl Skau, um funcionário do Programa Alimentar Mundial (WFP, na sigla em inglês) das Nações Unidas, regressou esta terça-feira da Faixa de Gaza e descreveu a situação no local como “a pior que já vi até agora”.
“As necessidades são maiores do que nunca e a nossa capacidade de resposta nunca foi tão limitada. A fome está a espalhar-se e as pessoas estão a morrer na tentativa de encontrar comida”, afirmou Skau na rede social X.
Our Gaza teams are making every effort to deliver. They're often caught in crossfire, escorting food convoys through combat zones. We’re running out of fuel, spare parts, basic comms equipment. Our national staff live in the crisis, facing the same dangers & hunger as all Gazans. pic.twitter.com/sb0L5hAUKY
— Carl Skau (@CarlSkau) July 8, 2025
“As nossas equipas em Gaza estão a fazer o possível para entregar ajuda e muitas vezes ficam presas nos tiroteios. Estamos a sofrer com a escassez de combustível, peças sobressalentes e equipamentos de comunicação essenciais”, concluiu.
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Exército israelita diz ter matado comandante do Hamas no Líbano
As Forças de Defesa de Israel disseram que um ataque à cidade libanesa de Tripoli matou Mehran Mustafa Bajur, um dos principais comandantes do Hamas naquele país.
“Bajur foi um dos principais comandantes do Hamas no Líbano e, como parte do seu papel, passou anos a estabelecer as capacidades militares do Hamas no Líbano”, escreveu o exército israelita na rede social X.
As Forças de Defesa de Israel descrevem a morte como um “golpe significativo” para as atividades do Hamas no Líbano. Segundo o The Times of Israel, Mehran Mustafa Bajur liderou, durante a guerra, ataques com rockets do Líbano contra várias cidades israelitas.
כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל מוקדם יותר היום (ג') בהכוונה של אמ״ן ופיקוד הצפון, את המחבל מהראן מצטפא בעג׳ור במרחב טריפולי בלבנון.
במשך שנים, בעג׳ור קידם והכווין מתווי טרור רבים נגד צה״ל ואזרחי מדינת ישראל, בין היתר במהלך המלחמה הוציא לפועל מתווי שיגור רקטות לעבר נהריה, קרית… pic.twitter.com/UMNGZHLvVj
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 8, 2025
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EUA esperam que acordo para cessar-fogo de 60 dias seja alcançado "até ao final desta semana"
Steve Witkoff, enviado de Trump ao Médio Oriente, disse que três dos quatro pontos que ainda separavam Israel e o Hamas foram resolvidos e, por isso, os EUA esperam seja alcançado um cessar-fogo de 60 dias até ao final desta semana.
“Esperamos que, no final desta semana, tenhamos um acordo que nos leve a um cessar-fogo de 60 dias”, afirmou. Steve Witkoff adiantou ainda que o acordo vai permitir a libertação de 10 reféns vivos, bem como os corpos de nove reféns mortos.
Estamos a reunir-nos, sob a direção do Presidente [Trump], com todas as famílias dos reféns para os informar, e pensamos que isto conduzirá a uma paz duradoura em Gaza.”
De acordo com o The Times of Israel, os números avançados por Steve Witkoff ficam abaixo daqueles que estarão consagrados na proposta que está em cima da mesa, que mencionará a libertação de 18 corpos.
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Trump confirma novo encontro com Netanyahu esta terça-feira à noite
Donald Trump confirmou que vai encontrar-se com Benjamin Netanyahu esta terça-feira à noite para discutir esforços para assegurar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns.
“Vamos falar quase exclusivamente sobre Gaza”, disse Trump, segundo o The Times of Israel. “Temos de resolver o problema. Gaza é uma tragédia. E [Netanyahu] quer resolvê-la, e eu quero resolvê-la, e penso que o outro lado [Hamas] quer resolvê-la”, acrescentou.
A reunião, a segunda desde que Benjamin Netanyahu está de visita aos EUA, está marcada para as 16h30 (locais, 21h30 de Lisboa) na Casa Branca.
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Teerão afirma ter recebido mensagens dos EUA para retomar negociações
O Irão afirmou hoje ter recebido mensagens dos Estados Unidos para retomar as negociações sobre o programa nuclear, interrompidas pela guerra de 12 dias em que três instalações nucleares iranianas foram atacadas pelas forças norte-americanas.
“Foram recebidas mensagens dos Estados Unidos a indicar interesse em regressar à mesa das negociações”, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Saeed Khatibzadeh, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana IRNA.
O vice-ministro afirmou que as negociações diplomáticas “exigem confiança” e que os ataques israelitas e norte-americanos em território iraniano “destruíram essa confiança” nas negociações.
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Emmanuel Macron diz que cessar-fogo em Gaza é "absolutamente urgente"
O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta terça-feira que um cessar-fogo em Gaza é “absolutamente urgente” para “pôr fim ao sofrimento dos reféns e dos habitantes de Gaza”.
Para o líder francês, citado pelo The Guardian a discursar no parlamento britânico, “apelar hoje a um cessar-fogo em Gaza sem quaisquer condições é apenas dizer ao resto do mundo que, para nós, europeus, não há dois pesos e duas medidas”.
“Atualmente, está a ocorrer ali uma desumanização que nunca poderá ser justificada”, sublinhou Macron, tendo referido ainda os riscos que pode trazer para o Médio Oriente, e não só.“Uma guerra sem fim e sem um objetivo estratégico representa uma enorme ameaça para a região e para a nossa segurança coletiva”, acrescentou o Presidente, demonstrando apoio a uma solução política de dois estados como “a base para a arquitetura de segurança regional”.
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Netanyahu e Trump vão se encontrar novamente esta terça-feira
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se encontrar novamente esta terça-feira, avançam os jornais Haaretz e Times of Israel, citando fontes no gabinete do chefe do Governo israelita.
A reunião entre líderes — a segunda da viagem de Netanyahu aos EUA — deve ocorrer pelas 23h00 na hora de Lisboa, informa o Haaretz.
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Israel acusa Hamas de usar violência sexual como arma de guerra
Peritos jurídicos e de género concluíram que o Hamas utilizou a violência sexual como “arma tática de guerra” nos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, segundo um relatório israelita divulgado hoje.
Os peritos do Projeto Dinah basearam as conclusões em depoimentos de sobreviventes e testemunhas, relatos de socorristas e provas forenses, visuais e áudio, noticiou a agência norte-americana Associated Press (AP).
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Terceiro cessar-fogo na Faixa de Gaza pode ser o último?
Francisco Pereira Coutinho afirma que fim do conflito em Gaza depende de Israel, mas EUA não estão determinados em forçar israelitas. Trump volta a apoiar Kiev porque não gostou da conversa com Putin.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.
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Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido avisa que país pode tomar mais medidas contra Israel caso a guerra continue
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Gaza, David Lammy, avisou que o Reino Unido vai tomar novas medidas contra Israel caso a guerra em Gaza continue, avança a agência Reuters.
“Temos de ter um cessar-fogo”, exigiu o ministro, numa comissão parlamentar em Londres.
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Forças israelitas admitem que Irão atingiu "muito poucos" alvos militares no território
Pela primeira vez desde o deflagrar do conflito entre Israel e Irão no início de junho, um oficial militar israelita admitiu que os ataques aéreos iranianos do mês passado atingiram algumas instalações militares israelitas.
O oficial, que falou sob condição de anonimato à agência Reuters — aqui citada pelo Times of Israel —, diz, contudo, que “muito poucos” locais foram atingidos e que continuam a operar.
Segundo a mesma agência, o funcionário israelita não quis fornecer mais pormenores, como a localização dos locais militares afetados ou a gravidade dos danos causados às infraestruturas militares.
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Qataris sinalizam avanços nas negociações, mas Hamas exige que ajuda humanitária seja prestada pelas Nações Unidas
De acordo com o jornal qatari Al-Araby Al-Jadeed, citado pelo Times of Israel, foram registados progressos nas alíneas relativas ao mecanismo de entrada da ajuda humanitária em Gaza, no âmbito das negociações sobre o acordo de reféns e o cessar-fogo.
Todavia, o Hamas está a colocar um entrave: a recusa de que a ajuda seja levada ao território pela Fundação Humanitária de Gaza— a polémica organização apoiada pelos EUA —, exigindo que esse trabalho seja feito pelas Nações Unidas.
O mesmo jornal, segundo o The Guardian, diz que há pelo menos outro ponto contencioso entre ambas as partes, com Telavive a exigir os nomes de 10 dos 20 prisioneiros israelitas que o Hamas deverá libertar no âmbito do acordo.
O grupo militante palestiniano, todavia, recusa-se alegadamente a fazê-lo até que os mapas de implantação atualmente em negociação estejam concluídos, e em troca de receber os nomes dos prisioneiros palestinianos que Israel deverá libertar.
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Exército israelita ordena evacuação de Khan Yunis, no sul de Gaza
O exército israelita ordenou hoje a evacuação de nove setores de Khan Yunis, no sul de Gaza, numa zona onde se encontram mais de 425.000 pessoas, antes do avanço das suas tropas.
“Face às atividades terroristas na zona, o exército está a expandir as suas operações através de manobras de força terrestre e de fogo de surpresa pesado. Para vossa segurança, pedimos-vos que se retirem imediatamente para oeste”, indicou o porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, num comunicado.
As forças armadas israelitas já tinham ordenado a evacuação destes setores no domingo, embora na altura tenham apenas dito que se preparavam para fazer ataques na zona, sem mencionar quaisquer operações terrestres.
Estas ordens contribuem para a deslocação forçada de ainda mais pessoas para Al-Mawasi, uma zona costeira no sul de Gaza já sobrelotada e que alberga atualmente cerca de 425.000 pessoas, de uma população total de 2,1 milhões.
Embora o exército tenha descrito estas praias como uma “zona segura” desde maio de 2024, submeteu-as a bombardeamentos regulares.
A 18 de março, quando Israel quebrou o cessar-fogo em Gaza, o exército retirou este estatuto de segurança, confirmou à agência noticiosa espanhola EFE um porta-voz militar.
No entanto, o exército israelita continua a dirigir a população para lá quando ordena evacuações.
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Ataques israelitas fizeram 49 mortos em Gaza nas últimas 24 horas
Pelo menos 49 palestinianos morreram e 262 ficaram feridos na sequência de ataques israelitas em Gaza durante as últimas 24 horas, diz o ministério da Saúde palestiniano (controlado pelo Hamas), citado pela Al-Jazeera.
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Israel diz que matou comandante do Hezbollah
O exército israelita anunciou que matou esta segunda-feira um comandante de uma brigada de elite do Hezbollah, Ali Abd al-Hassan Haidar, no sul do Líbano, escreve o Haaretz.
Segundo os israelitas, o comandante tinha estado responsável, nos últimos meses, por reabilitar a infraestrutura do Hamas no sul do país e teria promovido “ataques terroristas” contra civis e tropas israelitas.