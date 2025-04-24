Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a morte do Papa Francisco.

A simplicidade com que viveu o pontificado (bem como o resto da sua vida) é para ser traduzida no funeral: simples e sem luxos, como o Papa Francisco pediu. Ainda assim, a afluência de fiéis e de altos representantes mundiais obriga os serviços de segurança a investir na preparação das cerimónias.

Matteo Piantedosi, ministro do Interior italiano, disse que as autoridades esperam entre 150 e 170 delegações estrangeiras — entre as quais estará a comitiva portuguesa, Donald Trump e Volodymyr Zelensky — no funeral de sábado, além de 200 mil fiéis.

Os polícias esperam dias em constante hipervigilância com uma dificuldade acrescida: as cerimónias coincidem com a festa da Libertação de Itália (celebrada a 25 de Abril), que festeja o aniversário da saída das forças nazis do país. Com outros eventos agendados em vários locais, os focos de multidões multiplicam-se.

Face aos desafios logísticos, tecnológicos e de segurança, as autoridades já se apressaram a preparar a operação, sendo visível, na Praça de São Pedro, a instalação de barreiras. No Vaticano já se realizam também revistas aos fiéis e são distribuídas garrafas de água para combater o calor (até sábado as temperaturas devem aumentar), relata o The Guardian.

A patrulha e segurança do espaço faz-se com meios terrestres e aéreos, com tecnologia de ponta, sistemas anti-drone, caças para impedir voos numa determinada zona e a mobilização de unidades anti-terrorismo.

O Corriero della Sera descreve que a zona circundante da Basílica de São Pedro — onde repousa, antes do funeral, o corpo do Papa falecido na segunda-feira — está a ser patrulhada por mais de 2000 polícias, contingente que se mantém até ao fim do conclave que decidirá o sucessor de Francisco. Entretanto, serão reforçados com 400 oficiais da polícia de trânsito.

Após o funeral, o corpo será levado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu ser sepultado. O funeral não encerra as operações de segurança, que se concentram, nos dias seguintes, no Conclave — a polícia está em alerta para a eventualidade de ser eleito um Papa italiano, o que poderia aumentar o número de fiéis no Vaticano.