Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a morte do Papa Francisco.
A simplicidade com que viveu o pontificado (bem como o resto da sua vida) é para ser traduzida no funeral: simples e sem luxos, como o Papa Francisco pediu. Ainda assim, a afluência de fiéis e de altos representantes mundiais obriga os serviços de segurança a investir na preparação das cerimónias.
Matteo Piantedosi, ministro do Interior italiano, disse que as autoridades esperam entre 150 e 170 delegações estrangeiras — entre as quais estará a comitiva portuguesa, Donald Trump e Volodymyr Zelensky — no funeral de sábado, além de 200 mil fiéis.
Uma multidão em silêncio no velório de Francisco. Horas na fila para breves segundos junto ao Papa
Os polícias esperam dias em constante hipervigilância com uma dificuldade acrescida: as cerimónias coincidem com a festa da Libertação de Itália (celebrada a 25 de Abril), que festeja o aniversário da saída das forças nazis do país. Com outros eventos agendados em vários locais, os focos de multidões multiplicam-se.
Face aos desafios logísticos, tecnológicos e de segurança, as autoridades já se apressaram a preparar a operação, sendo visível, na Praça de São Pedro, a instalação de barreiras. No Vaticano já se realizam também revistas aos fiéis e são distribuídas garrafas de água para combater o calor (até sábado as temperaturas devem aumentar), relata o The Guardian.
A patrulha e segurança do espaço faz-se com meios terrestres e aéreos, com tecnologia de ponta, sistemas anti-drone, caças para impedir voos numa determinada zona e a mobilização de unidades anti-terrorismo.
Dentro da basílica do século V onde Francisco vai ser sepultado. “Para nós, é uma grande responsabilidade preparar esta última viagem”
O Corriero della Sera descreve que a zona circundante da Basílica de São Pedro — onde repousa, antes do funeral, o corpo do Papa falecido na segunda-feira — está a ser patrulhada por mais de 2000 polícias, contingente que se mantém até ao fim do conclave que decidirá o sucessor de Francisco. Entretanto, serão reforçados com 400 oficiais da polícia de trânsito.
Após o funeral, o corpo será levado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu ser sepultado. O funeral não encerra as operações de segurança, que se concentram, nos dias seguintes, no Conclave — a polícia está em alerta para a eventualidade de ser eleito um Papa italiano, o que poderia aumentar o número de fiéis no Vaticano.
Aplausos, milhares de fiéis e guardas suíços. A trasladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro em imagens
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