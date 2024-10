Francesca Albanese, relatora da ONU para a Palestina: "Guterres está a sofrer bullying institucional de Israel"

Já falou sobre genocídio. No que se baseia para definir assim o que está a acontecer contra o povo palestiniano?

A situação é muito má. Existem mais detalhes no relatório que escrevi em março de 2024. Israel cometeu atos de genocídio através de assassínios e usa tecnologia anti-bunker, que mata 250 pessoas por dia. Israel restringiu água, comida, medicamentos e eletricidade durante meses, deixando que a população morresse de fome. Como já disseram alguns dos meus colegas, nunca vimos uma população a ficar com fome tão rapidamente, de forma tão intensa. E a fome deu origem a doenças. Não contam apenas as pessoas que foram mortas a tiro ou que morreram em bombardeamentos. Também contam as pessoas que morreram por doenças ou fome. E Gaza está destruída. Quer dizer, se isso não é genocídio… Eles [israelitas] pretendem destruir totalmente um grupo e isso está a ser dito e feito. Os soldados israelitas tornam-se os executores desses planos.

E quanto à Cisjordânia? Considera que a situação é igualmente grave?

É muito grave. Tem sido muito grave desde o início. É preciso ligar os pontos e olhar com atenção para a violência que foi desencadeada contra os palestinianos em Gaza e contra os palestinianos na Cisjordânia. Nesta região, vê-se a destruição de casas, hospitais, mesquitas, centros recreativos… Foi chocante. A situação já era sombria antes, mas isto está a tornar a vida insuportável para os palestinianos. O genocídio que foi cometido em Gaza pode escalar e ser cometido noutros lugares.

A situação no Médio Oriente tornou-se mais tensa recentemente, com os ataques de Israel no Líbano e o ataque do Irão contra Israel. Acha que a situação pode ficar pior para os palestinianos?

Acho que sim.