"O tiro saiu pela culatra". Como o ataque de Israel à prisão "símbolo de opressão" uniu a oposição iraniana à "volta da bandeira"

Mas a “liberdade” que Telavive reclamou através do ataque a um dos símbolos de opressão do regime dos ayatollahs não encontrou o mesmo eco entre o povo iraniano, nem mesmo nos mais críticos do regime. “O ataque à prisão de Evin saiu-lhes pela culatra”, argumenta Mehrzad Boroujerdi, diretor da faculdade de Artes, Ciências e Educação da Universidade do Missouri de Ciência de Tecnologia, ao Observador. Os especialistas no Irão apontam dois motivos para este efeito. Por um lado, porque Evin não é vista apenas como um símbolo de opressão, mas como “um bastião da resistência” iraniana. Por outro lado, porque vitimou civis, o que pode legitimar mais violência contra os iranianos.

Dias depois do ataque, Narges Mohammadi, ativista iraniana laureada com o prémio Nobel da Paz em 2023 e prisioneira durante longos anos em Evin, temia que essa violência recaísse novamente sobre as principais vítimas do regime de Teerão: “Ativistas da sociedade civil, ativistas políticos e principalmente jovens ativos em atividades sociais”. “Infelizmente, acho que a repressão se vai intensificar nos próximos dias“, declarou ao Wall Street Journal.

Os medos de Mohammadi parecem estar a confirmar-se, segundo um relatório de especialistas do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas que aponta que entre os dias 13 de junho — data do primeiro ataque israelita — e 4 de julho — data da publicação do relatório — foram executadas seis pessoas e detidas várias centenas, acusadas de espiarem para Israel. A repressão e a violência que se tem feito sentir contra opositores políticos afetou também todos aqueles que estavam detidos em Evin, que foram deslocados para outras prisões com “condições abismais”.

A ala 209, a restrição a cuidados médicos e a tortura: o retrato da prisão de Evin

Nos subúrbios de Teerão, numa colina junto ao sopé das Montanhas Alborz, fica o complexo prisional de Evin. A norte da prisão, com capacidade para 15 mil reclusos, estende-se um campo de minas antipessoais, que funcionam como último recurso para impedir fugas. Evin está longe de ser a única prisão do Irão, mas é a mais famosa, por ser o centro do sistema de repressão a opositores e ativistas políticos. A justificação para essa realidade remonta à revolução de 1979, quando a República Islâmica a utilizou para prender as pessoas fiéis ao regime do Xá, que poderiam ser vistas como “ameaças” ao novo regime dos ayatollahs.

A partir daí, as autoridades iranianas construiram novas alas, desenvolveram novos complexos e novas formas de tortura, consolidando Evin como uma prisão política no início do século XXI. Pelos seus blocos passaram políticos, ativistas, figuras da sociedade civil, jornalistas e empresários. Num relatório de 2004, a Human Rights Watch relatava que quase todos os antigos reclusos do sistema prisional iraniano tinham passado por Evin — e denunciado as más condições e repetidas violações de Direitos Humanos. Mais de duas décadas depois, continuam a passar por Evin prisioneiros nacionais e estrangeiros: da ativista iraniana laureada com o prémio Nobel à jornalista italiana, libertada no início deste ano, passando pelo casal francês, que se encontrava na prisão à data do ataque de Israel.

No centro do complexo prisional fica a ala 209. Ao contrário dos restantes blocos da prisão, a ala 209 é controlada pelo Ministério da Informação do Irão e destinada aos prisioneiros políticos de mais alto perfil. A maior parte das celas deste bloco são celas de confinamento solitário — onde os prisioneiros são sujeitos a tortura psicológica, como a “tortura branca” que deu nome ao livro da Nobel Narges Mohammadi e que consiste em manter as luzes das celas acesas 24 sobre 24 horas, sem qualquer outro estímulo ou distração para os prisioneiros. Já a cave é utilizada para torturar fisicamente os prisioneiros.

No passado dia 23, a ala 209 foi um dos edifícios atingidos pelo ataque israelita. Do outro lado de um pátio, ficava o hospital, que ficou inoperacional. A Amnistia Internacional denunciou o facto de os prisioneiros serem privados de cuidados médicos como forma de tortura e de não terem acesso a cuidados básicos de higiene. Mas Louis Arnaud, turista francês que foi detido em 2022 e esteve preso em Evin dois anos, recorda “a bondade das enfermeiras, a sua coragem silenciosa enquanto passavam notícias clandestinas às famílias dos desaparecidos”. Pelo menos um médico foi morto e uma médica voluntária perdeu um braço e uma perna no ataque.

Do outro lado do centro médico ficava um edifício administrativo, onde terá sido morto Ali Ghanaatkar, procurador-chefe da prisão e principal responsável pelos casos judiciais contra os presos políticos. Pelo menos 43 funcionários foram mortos. Nesta parte do complexo, verificaram-se ainda danos na porta principal, visíveis nas imagens partilhadas pelo ministro israelita Gideon Sa’ar nas redes sociais. Aqui morreram dois soldados, que estavam a cumprir o serviço militar obrigatório.

No lado oposto do complexo, a entrada dos visitantes e o centro de visitas também ficaram destruídos, assim como um outro edifício administrativo. Foi aí que Zahra, o filho, os colegas, quatro visitantes, incluindo duas crianças, e uma mulher de 61 anos que passava na rua à porta da prisão foram mortos. A contagem das vítimas mortais foi feita pelo Washington Post, que também reconstruiu o ataque, com base em imagens de satélite e relatos de testemunhas.

Contudo, o número de mortos pode ser muito mais alto do que os 71 confirmados pelas autoridades iranianas. O fotógrafo do New York Times que visitou o local descreveu “um cheiro a carne queimada e em decomposição entre os destroços”, que pode apontar para mais vítimas. Reza Shafakhah, advogado de direitos humanos, relatou ainda ao jornal que continuam desaparecidos uma centena de prisioneiros transgénero, presos numa ala diferente da prisão que também foi destruída.

O rescaldo dos ataques: ausência de cuidados, telecomunicações e transferências forçadas

Ao longo dos anos, maior parte das informações sobre a prisão de Evin foi compilada a partir de antigos reclusos, que relataram a sua experiência. Contudo, no passado fim de semana, as autoridades iranianas abriram portas, pela primeira vez, a meios de comunicação internacionais, para que documentassem a destruição causada pelos ataques israelitas.