O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, prestou tributo em público aos soldados norte-coreanos que morreram na guerra da Ucrânia, numa rara cerimónia em que o país reconheceu as perdas sofridas ao lado do exército russo, escreve o The Guardian.

Nessa cerimónia, foram exibidas fotografias nas quais Jong-Un surge a ajeitar uma bandeira norte-coreana por cima de um dos caixões. Nas imagens, são visíveis vários caixões, dispostos em fila e cobertos por bandeiras norte-coreanas.

A cerimónia, que decorreu no Grande Teatro de Pyongyang Oriental, combinou apresentações de artistas norte-coreanos e russos e serviu para assinalar o primeiro aniversário do pacto de defesa mútua acordado por entre Kim Jong-Un e o presidente russo, Vladimir Putin, em Pyongyang, em junho do ano passado. O pacto assinado entre a Coreia do Norte e a Rússia prevê que os dois países assegurem defesa um ao outro em caso de ataque.

A cerimónia, que foi divulgada pela televisão estatal da Coreia do Norte, a KRT, teve lugar nesta segunda-feira, dia 30 de junho. No entanto, as fotografias que foram exibidas durante o evento, e nas quais se podem ver os caixões com soldados, já terão sido tiradas há vários meses, uma vez que tanto Kim Jong-Un como a sua irmã, Kim Yo-jong, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Choe Son-hui, estão a usar roupas de inverno.

As imagens da cerimónia mostram o líder da Coreia do Norte num registo emocional em certos momentos. Kim Jong-Un assistiu ao evento ao lado da Ministra da Cultura Russa, Olga Lyubimova, e sua filha, Kim Ju Ae. As pessoas que assistiam ao evento na plateia foram vistas em lágrimas.

A Coreia do Sul estima que a Coreia do Norte tenha enviado cerca de 15 mil soldados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Um terço desses soldados, cerca de 4700, sofreram ferimentos, sendo que 600 terão acabado por morrer, segundo informações divulgadas pelos serviços secretos sul-coreanos.

Inicialmente, a Coreia do Norte negou o envio de tropas para a Ucrânia, mas, em abril de 2025, tanto Kim Jong-Un como Vladimir Putin descreveram as tropas norte-coreanas destacadas na Ucrânia como “heróis”, lembra o Kyiv Independent. Nessa ocasião, o líder norte-coreano anunciou planos para construir um monumento em Pyongyang para homenagear os soldados mortos na guerra.