O país político e mediático tem-se entretido nos últimos dias a discutir as declarações infelizes do Presidente da República, as incompatibilidades no Governo, se o que lá vem é austeridade ou crescimento moderado e, nas últimas horas, se Passos Coelho vai ou não candidatar-se a Presidente daqui a 4 anos.

Enquanto isso, num país que por acaso é o nosso, a frieza dos números diz tudo. À porta de um ano ainda mais difícil do que os anteriores, a realidade dos portugueses é trágica.

Em 2020, quatro milhões e meio de portugueses tinham rendimentos abaixo dos 554 euros mensais, vivendo, portanto, em situação de pobreza. Portugal é agora o 13.º país mais pobre da União Europeia.

