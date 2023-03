Olhar para a nossa demografia e para o que fazemos ou não fazemos com ela mostra o melhor retrato do país que somos e do futuro negro que temos pela frente. Não temos bebés e tratamos mal o cada vez maior número de idosos que compõem a nossa população.

Vivemos numa espécie de Carpe Diem, indiferentes ao futuro dos nossos filhos e ao nosso próprio futuro, quando daqui a pouco tempo (porque o tempo passa sem darmos por isso) formos nós próprios os velhos a precisar de cuidado e apoio.

O país consome-se em crises do imediato, para as quais procura panaceias que aliviem a dor no instante, mas não a causa da dor. Não importa se crescemos a médio prazo, importa disfarçar o problema agora. Falar do futuro a 5, 10 ou 20 anos é falar de ficção. Preferimos viver anestesiados, como se não houvesse amanhã, e os políticos sabem disso. É a nossa desgraça e quem já sofre na pele são os milhares de velhos que por esse país fora vivem em condições sub-humanas porque, na prática, a sociedade considera que já não contam para nada.

