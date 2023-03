Este fim-de-semana, faliram dois bancos nos Estados Unidos. O que temos a ver com isso? Tudo, infelizmente. Como diz a teoria do caos: “um bater de asas no Brasil pode gerar um furacão no Texas”. E um tsunami em Portugal, acrescento eu.

Em 2007, uma crise imobiliária nos Estados Unidos causou o colapso de um grande banco no país e esse foi o início de uma longa e triste história de que aqui em Portugal ainda não fomos capazes de virar a página. A crise financeira mundial apanhou o país estagnado e daí à bancarrota em 2011 foi um saltinho.

Não querendo ser pessimista, a verdade é que as notícias que nos chegam do outro lado do Atlântico deixam-me alarmada. E se uma nova crise financeira se abate sobre o mundo em pleno cenário de guerra na Europa, com a inflação em alta e uma crise de abastecimento mundial?

