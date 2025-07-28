Há meio século, no final de julho de 1975, os líderes de 33 Estados europeus, juntamente com os dos Estados Unidos, Canadá e União Soviética, reuniram-se em Helsínquia. A sua tarefa era concluir a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE) – um processo que tinha começado dois anos antes e visava o abrandamento das tensas relações entre o Ocidente capitalista e o Oriente socialista.

O principal resultado da CSCE foi o chamado Ato Final de Helsínquia – um acordo que, embora não fosse juridicamente vinculativo, abordava uma série de questões urgentes divididas em três «cestas»: assuntos políticos e militares; cooperação económica e científica; e direitos humanos.

A liderança soviética acolheu favoravelmente o Ato Final, pois afirmava a inviolabilidade das fronteiras existentes na Europa – algo que interpretaram como uma legitimação de facto dos seus ganhos territoriais após a Segunda Guerra Mundial. Os líderes ocidentais, embora reiterando o seu não reconhecimento da anexação dos Estados Bálticos pela União Soviética, permitiram esta ambiguidade.

O «prémio de consolação» para o Ocidente foi a inclusão na Ata Final do terceiro «cesto» de direitos humanos e liberdades fundamentais como essenciais para a coexistência pacífica na Europa.

Com certas reservas, a Ata Final ajudou a aliviar as tensões da Guerra Fria e a lançar as bases para a ordem internacional na Europa.

No entanto, ficou claro desde o início que a liderança soviética não honraria os seus próprios compromissos no âmbito do terceiro «cesto». Embora a assinatura da Acta Final tenha energizado os grupos de direitos humanos e os movimentos de libertação nacional dentro da União Soviética — que se basearam nos seus princípios de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos —, as autoridades soviéticas reprimiram-nos brutalmente, sabotando efetivamente elementos-chave do acordo da CSCE.

Isto não foi surpreendente: os soviéticos estavam principalmente interessados no primeiro «cesto», político-militar, que interpretaram como legitimador e reforçador da esfera de influência geopolítica soviética.

Após a dissolução da União Soviética, a CSCE foi reformulada como Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em 1995. Os «cestos» do Ato Final foram renomeados como dimensões, e o terceiro «cesto» tornou-se a dimensão humana, que incluiria a observação eleitoral, a proteção das minorias nacionais, a liberdade de imprensa e questões mais amplas relacionadas com o Estado de direito e a governação democrática.

Da transição à tensão

Após a chegada de Vladimir Putin ao poder na Rússia, as relações do país com a OSCE começaram a deteriorar-se.

A gradual descida da Rússia de uma democracia fraca para um autoritarismo consolidado, marcada pela erosão dos direitos humanos, da liberdade dos meios de comunicação social e das normas eleitorais, suscitou cada vez mais críticas da OSCE. Em resposta, Moscovo começou a ecoar a antiga postura soviética de minimizar a dimensão humana e enfatizar a primazia das preocupações político-militares delineadas no primeiro «cesto» da Acta Final.

A Rússia tinha os instrumentos processuais para o fazer. Como a OSCE funciona principalmente por consenso, a capacidade de Moscovo de recusar acordos paralisou repetidamente as iniciativas da organização que considerava contrárias aos seus interesses geopolíticos.

No entanto, com a invasão da Ucrânia em 2014, a Rússia de Putin foi ainda mais longe do que a União Soviética – não só em termos de agressão militar contra um país europeu, mas também na sua abordagem à OSCE.

Enquanto a União Soviética e a Rússia pós-soviética sob Boris Yeltsin, pelo menos formalmente, fingiam respeitar os compromissos em matéria de direitos humanos do Ato Final, o regime de Putin rejeitou-os cada vez mais como «ocidentalistas» e incompatíveis com a soberania nacional.

As acusações de parcialidade ocidental e de dois pesos e duas medidas tornaram-se um tema recorrente nas declarações russas nas reuniões da OSCE. Moscovo explorou sistematicamente o processo de tomada de decisão por consenso da OSCE para sabotar toda a dimensão humana da organização.

A recusa da Rússia em concordar com decisões fundamentais suspendeu a conferência anual da OSCE sobre direitos humanos, bloqueou mandatos e financiamento para missões no terreno centradas na sociedade civil e nos direitos humanos e paralisou os próprios mecanismos da organização para investigar violações graves – a menos que tais esforços estivessem alinhados com os interesses geopolíticos do Kremlin.

Da sabotagem ao impasse

Mas enquanto a Rússia bloqueava sistematicamente a agenda de direitos humanos da OSCE em favor de um foco exclusivo em questões de segurança dura, trabalhava simultaneamente para esvaziar também a dimensão política e militar da Organização.

Após a invasão russa da Ucrânia em 2014, os Estados participantes da OSCE pressionaram pela monitorização da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia para determinar se a Rússia estava a enviar armas ou tropas para o território ucraniano. No entanto, o mandato técnico e o âmbito geográfico da missão de observação da OSCE, que a Rússia aceitou, tornaram fisicamente impossível monitorizar a zona fronteiriça mais vasta onde se suspeitava haver transferências militares.

Na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, Moscovo recusou-se a permitir qualquer presença da OSCE ao longo das novas linhas da frente. A Rússia também bloqueou a prorrogação da Missão Especial de Monitorização da OSCE na Ucrânia, impedindo efetivamente a organização de monitorizar o conflito.

Tal como a esmagadora maioria das organizações internacionais criadas no século passado para reduzir as tensões geopolíticas e inclinar o equilíbrio das relações internacionais para a coexistência pacífica e a cooperação, a OSCE encontra-se agora numa crise existencial terminal. O Ato Final de Helsínquia, um marco histórico da era da Guerra Fria, pertence a uma ordem internacional que já não existe – tal como a OSCE.

A par das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, do Tribunal Penal Internacional e de muitas outras instituições que perderam a sua coerência e propósito no interregno atual, a OSCE continuará a existir por inércia institucional – e como um memorial da era histórica de relativa estabilidade na Europa.

Como tal, continua a ser insubstituível, nem que seja apenas porque a nova ordem internacional ainda não emergiu.