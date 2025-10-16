«O exército russo possui maior poder militar do que qualquer outro no mundo, incluindo as Forças Armadas dos EUA», gabou-se Nikolai Patrushev, assessor de Vladimir Putin, numa entrevista à imprensa russa.

A sua avaliação da força das Forças Armadas russas pode ter causado espanto na China e na Índia, as maiores potências militares ativas do mundo — seguidas pelos Estados Unidos.

No entanto, se a Rússia realmente lidera o mundo em alguma coisa, é na arte obscura da guerra psicológica, e a fanfarronice de Patrushev faz parte disso.

A Rússia embarcou numa jornada para rever o resultado da Guerra Fria. Não procura restaurar a União Soviética — não há desejo de reintegrar a Ásia Central ou as partes não russas do Cáucaso num novo império ao estilo soviético —, mas pretende recuperar o antigo poder geopolítico da União Soviética.

Para esse fim, a Rússia recorre por vezes à guerra convencional, como na sua agressão contra a Ucrânia.

No entanto, a invasão de 2014 foi, ela própria, uma consequência do fracasso dos instrumentos não militares (políticos, económicos, culturais, sociais, etc.) da Rússia em subjugar a Ucrânia e transformá-la noutra Bielorrússia firmemente enraizada na esfera de influência de Moscovo.

Na sua busca para restaurar o poder geopolítico da era soviética, a Rússia prefere seguir o princípio de «vencer sem lutar». Este princípio baseia-se na consecução dos objetivos através de meios psicológicos, políticos, informativos e diplomáticos, em vez da guerra convencional. A sua essência reside em quebrar a resistência, a coesão ou a vontade de lutar do inimigo, para que a vitória seja assegurada antes mesmo de um único tiro ser disparado.

Dos instintos da KGB à guerra moderna

Esta abordagem está em estreita sintonia com os instintos profissionais de Putin, que é um produto dos serviços de segurança soviéticos.

A guerra convencional nunca foi o domínio da KGB, pois a sua missão era manter e expandir a influência soviética através da propaganda ideológica, da manipulação, da corrupção e da exploração das fraquezas humanas, ou seja, através de meios não militares.

Somente quando tais métodos falhavam é que a União Soviética recorria à força militar, como na Hungria (1956) ou na Checoslováquia (1968).

No entanto, mesmo a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia tem dimensões convencionais e psicológicas. A dimensão convencional diz respeito à própria natureza da guerra, uma campanha que visa a destruição do Estado-nação ucraniano.

Se a Rússia conseguir declarar qualquer tipo de vitória nesta campanha, alcançará o seu principal objetivo psicológico: convencer os dois principais pólos do poder global, os EUA e a China, de que Moscovo merece uma voz direta na definição da nova ordem mundial que sucederá ao atual interregno.

Hoje, a Rússia ainda não tem assento em nenhuma repetição moderna do Congresso de Viena ou da Conferência de Ialta, onde as grandes potências outrora remodelaram a ordem internacional e definiram o equilíbrio de poder. Uma vitória na guerra contra a Ucrânia garantiria à Rússia esse assento.

Mas mesmo sem uma vitória declarada, a guerra russa já está a produzir fortes repercussões psicológicas em toda a Europa e além.

A frente europeia

Outrora um exemplo de modernização pró-europeia, a Geórgia voltou agora à órbita de Moscovo, não através de uma agressão aberta, mas através da captura da elite, da manipulação institucional, da desinformação e da coerção seletiva.

A Hungria, sob a liderança de Viktor Orbán, é agora membro da UE e da OTAN apenas no papel, não no espírito. Continua a minar os valores fundamentais da União Europeia, enquanto Orbán recusou recentemente responder a uma pergunta direta sobre se honraria os compromissos da Hungria com a OTAN se o Artigo 5.º sobre a defesa coletiva fosse invocado.

A Eslováquia representa um caso mais suave do que a Hungria, mas mesmo aí o governo de Robert Fico está a afastar o país das suas alianças ocidentais e a encaminhá-lo para a zona cinzenta entre a UE e a Rússia, um espaço ocupado pela Hungria, Sérvia e Republika Srpska da Bósnia.

As autoridades romenas tiveram de manipular as eleições presidenciais de 2024 para evitar ceder o poder a um populista de direita abertamente anti-UE e anti-OTAN que tinha todas as hipóteses de ganhar.

Em todos os principais países europeus, as forças populistas de direita tão queridas aos esforços de desestabilização russos estão a ganhar terreno.

Em França, que se assemelha cada vez mais à Itália durante a turbulenta era Berlusconi, a extrema-direita do Rassemblement National lidera agora as sondagens de opinião pública tanto para as eleições presidenciais como para as parlamentares.

Na Alemanha, a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha está a competir com os democratas-cristãos pela posição de força política mais forte do país.

No Reino Unido, o partido populista de direita Reform UK, de Nigel Farage, lidera agora as sondagens de opinião pública — como se os danos infligidos pelo Brexit não fossem suficientes.

Nenhum dos casos acima mencionados é resultado direto da guerra da Rússia contra a Ucrânia; cada um deles tem origem nos desenvolvimentos internos do seu respetivo país.

No entanto, não só os intervenientes russos se envolveram, em diferentes graus, com as forças políticas que minam o consenso liberal-democrático na Europa atual, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia não poderia deixar de exercer um impacto psicológico adicional sobre os eleitores europeus já angustiados.

A Rússia pode não ser a maior potência militar do mundo, como fantasia o assessor de Putin, Patrushev, mas não precisa de o ser para remodelar a ordem internacional em benefício de Moscovo.

Ao travar uma guerra na Ucrânia e uma guerra psicológica em toda a Europa, Moscovo aprendeu a projetar fraqueza como força e desordem como estratégia.

O perigo para a Europa não é apenas que a Rússia busque a vitória no campo de batalha, mas que busque a rendição na mente, uma aceitação gradual de um mundo onde a democracia não importa mais.