Vivemos um paradoxo que define a nossa era: nunca estivemos tão equipados para comunicar e, no entanto, raramente nos sentimos tão isolados. As nossas cidades fervilham de sinais de Wi-Fi, os nossos bolsos vibram com notificações incessantes, mas nos transportes públicos, nos cafés e até à mesa de jantar, reina um silêncio conectado. Cada um de nós, imerso no seu próprio universo digital, transforma-se numa ilha numa sociedade arquipélago. É neste cenário de aparente desumanização que a obra “Humanidade: Uma História de Esperança”, do historiador holandês Rutger Bregman, surge não apenas como um livro, mas como uma necessária lufada de ar fresco e um convite à rebelião contra o cinismo.

Bregman desafia uma das mais enraizadas premissas do pensamento ocidental: a de que o ser humano é, por natureza, egoísta e movido por interesses próprios, uma besta selvagem contida por um fino “verniz civilizacional”. Com uma argumentação robusta, que viaja desde as comunidades pré-históricas até às crises contemporâneas, o autor demonstra que a nossa verdadeira força motriz evolutiva não foi a competição, mas sim a cooperação. O que nos distingue não é a capacidade de sermos lobos uns dos outros, mas a nossa extraordinária aptidão para a ajuda mútua, para a empatia e para a confiança.

Esta tese, contudo, colide frontalmente com a realidade que observamos. Se somos tão inerentemente bons, por que razão as nossas interações se tornam cada vez mais fragmentadas e superficiais? A resposta pode residir naquilo que, na análise que faço da obra de Bregman, identifiquei como uma “atrofia cooperativa”, um fenómeno que resulta da minha leitura cuidadosa dos argumentos do autor e da minha própria observação da atualidade contemporânea. As nossas sociedades modernas, na sua ânsia por eficiência e escala, construíram sistemas — estatais, de mercado e, agora, digitais — que, ao mesmo tempo que nos conectam, nos desumanizam. Ao transferirmos as funções de apoio, cuidado e comunicação para estruturas impessoais, retiramos a nós próprios as oportunidades de exercitar a nossa capacidade inata para a solidariedade. O resultado é cruel: temos mais “amigos” nas redes sociais, mas menos pessoas a quem recorrer na vulnerabilidade; temos acesso a um fluxo infinito de informação, mas dialogamos cada vez menos com quem pensa de forma diferente, aprisionados em bolhas algorítmicas que apenas ecoam as nossas próprias certezas.

O mundo digital, com a sua promessa de conexão ilimitada, tornou-se o principal palco desta atrofia. A comunicação mediada por ecrãs, desprovida da riqueza da linguagem corporal, do tom de voz e do olhar, favorece a performance em detrimento da autenticidade. Cada perfil é um palco, cada publicação uma encenação cuidadosamente calculada para colher a validação alheia sob a forma de “gostos” e partilhas. Esta cultura da aparência transforma o outro não num semelhante com quem se partilha uma existência, mas num espectador ou num concorrente no mercado da atenção. A comunicação deixa de ser um ato de partilha para se tornar uma estratégia de autopromoção. É aqui que a observação da atualidade se cruza com a leitura de Bregman: o autor demonstra que as instituições que partem do pressuposto de que somos perigosos acabam por criar sociedades mais isoladas e desconfiadas, uma dinâmica que se amplifica exponencialmente no contexto digital contemporâneo.

Mas há mais. Na minha análise da obra de Bregman, identifiquei um aspeto particularmente perturbador: a neurociência social revela que o nosso cérebro está especialmente adaptado para cooperar em grupos pequenos, onde conseguimos ver o efeito direto das nossas ações. Nas comunidades de menor escala, a ajuda mútua mantém-se precisamente porque existe uma relação visível entre o que se dá e o que se recebe, alimentando ciclos de confiança. Já nas grandes cidades e nos espaços digitais, esta dinâmica desaparece não por falta de generosidade, mas porque o próprio sistema não cria as condições para que ela floresça. Esta observação, que emerge da minha leitura atenta de Bregman e da minha reflexão sobre o mundo em que vivemos, ilumina um dos paradoxos mais perturbadores da contemporaneidade: quanto mais nos modernizamos, mais nos tornamos isolados.

É aqui que a esperança de Bregman se torna uma ferramenta de ação. Se o problema não reside na nossa natureza, mas na forma como a organizamos, então a solução passa por redesenhar as nossas estruturas para que estas potenciem, em vez de reprimir, o nosso instinto cooperativo. Isto implica um esforço consciente para resgatar a comunicação humana da sua jaula digital. Significa valorizar os encontros presenciais, onde a empatia pode florescer de forma genuína. Significa promover espaços de diálogo autêntico, onde a vulnerabilidade não seja vista como uma fraqueza, mas como a base de qualquer vínculo verdadeiro. Significa, em suma, praticar uma espécie de desobediência digital: escolher a conversa difícil em vez do silêncio confortável, a chamada telefónica em vez da mensagem de texto, o encontro real em vez da interação virtual.

O Natal, época que se avizinha, oferece-nos o pretexto perfeito para esta pequena rebelião. Mais do que um ritual de consumo, esta quadra encerra em si um profundo apelo à reconexão, um eco da “banalidade do bem” que Bregman tão bem descreve. Os gestos de generosidade, os reencontros familiares e a suspensão temporária das hostilidades do quotidiano são a prova viva de que, por baixo do ruído da nossa sociedade hiperconectada, a nossa essência cooperativa permanece intacta, à espera de ser despertada.

Talvez o maior desafio do nosso tempo não seja tecnológico, mas profundamente humano: reaprender a comunicar. Rejeitar a profecia autorrealizável de que somos seres isolados e desconfiados e ousar acreditar no melhor de nós. Porque, como nos recorda Rutger Bregman, a esperança não é uma forma de otimismo ingénuo, mas sim um ato de coragem. A coragem de imaginar e construir um mundo onde a comunicação volte a ser o que sempre foi: a ponte que nos une na nossa humanidade partilhada.