Dinheiro: aquilo que nos permite comprar cerveja; ser criado pelo simples fiat do suberano que, no nosso caso recentemente delegou este seu poder no BCE; ser inanimado que anima as mulheres; uma bênção que nos alcança o inferno; instrumento de troca e unidade de conta; graça temporal que só nos traz vantagem material quando nos desfazemos dele; certidão de cultura para quem o possui; excremento do demónio; passaporte para a sociedade refinada e conselho nacional do ps/d; propriedade portável; imobilizado em estado liquido; móbil para militância no BE; aquilo em que Nosso Senhor Jesus Cristo nunca tocou, ao contrario de cadáveres, leprosos e hemorraísas; Aristóteles, o pai da biologia, pensava que o dinheiro, como ser inanimado, não se deve reproduzir, e por isso condenava o juro como imoral; embora gerações posteriores de banqueiros, comerciantes & economistas tenham demonstrado que, de facto, o dinheiro se consegue reproduzir como coelhos, os biólogos modernos, presos a tradições peripatéticas, ainda não classificaram o dinheiro em nenhuma das famílias de seres vivos, seja como procariontes, seja como eucariotos; dinheiro e moeda são para todos os efeitos sinónimos, embora o Prof. Dr. Flugêncio Lopes Rabecão, no seu erudito manual Moeda e Bancos(Univ. Coimbra) exponha as 99 diferenças conceptuais entre os dois termos e as demonstre com 101 dissemelhanças técnicas. O seu livro custa €200. Mas vale nada. Qual é o VAL? [Resp.: VAL = -€200, para todas as taxas de desconto verosímeis.]