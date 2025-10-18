O Orçamento do Estado (OE) para 2026 apresenta-se, para um leigo em economia, como um exercício de prudência financeira e de continuidade política. Num cenário de crescimento económico moderado (2,3%) e dívida pública a descer para 87,8% do PIB, o Governo opta por manter a disciplina orçamental como linha mestra, mesmo quando o mundo à volta se torna mais incerto, da guerra que persiste na Ucrânia às tensões crescentes no Indo-Pacífico e ao mais recente teste constante que Moscovo tem colocado aos Países Bálticos.

No meio deste enquadramento, o setor da Defesa Nacional mantém-se num lugar discreto, mas crucial. O discurso orçamental reconhece a necessidade de modernizar as Forças Armadas, reforçando capacidades navais, aéreas e cibernéticas, mas a estratégia financeira continua a privilegiar a contenção. O investimento público global, segundo o OE, acelera de 3,6% em 2025 para 5,5% em 2026, mas a Defesa não surge entre as áreas prioritárias explícitas. Sob o manto da eficiência e da “spending review”, o orçamento introduz uma lógica de orçamentação por programas, centrada em resultados. Em teoria, tal pode permitir uma melhor afetação dos recursos; na prática, há o risco de reduzir a Defesa a indicadores de gestão, esquecendo o seu valor estratégico e dissuasor.

A suborçamentação crónica ao longo de oito anos de governação socialista traduziu-se em carreiras militares desmotivadas, infraestruturas degradadas e uma crescente dificuldade em recrutar e reter jovens qualificados. Os salários continuam desajustados face à responsabilidade e às condições de exigência da profissão militar, as carreiras carecem de revisão estatutária séria e muitos militares sentem que servem um Estado que não os serve de igual modo.

Há mérito inegável no pacote de medidas que está a ser implementado nas Forças Armadas Portuguesas. O Ministério da Defesa revelou uma capacidade de ação que até há pouco parecia adiada, uma reação tardia, mas agora bastante mais robusta, frente aos problemas crónicos que o Estado ignorava ou empurrava com a barriga. A seguir, algumas reflexões e valorização desse trabalho, seguidas de uma exigência que não pode ser adiada. É justo dizer que se vislumbra com o novo governo AD uma viragem: o Estado está a reconhecer que não basta palavra ou promessa; é necessário investir em quem protege o país. A valorização salarial, com o suplemento da condição militar a subir para 400 €, os novos suplementos específicos, a revisão da estrutura remuneratória das praças e sargentos, são medidas concretas que respondem a problemas sentidos há décadas. Além disso, a aposta no reequipamento, reempregar os fundos europeus, usar instrumentos como o SAFE, fortalecer operação e manutenção, mostra que não se trata simplesmente de “gestos simbólicos”: há uma visão de médio prazo para modernizar as Forças Armadas. Melhorias como as das condições de alojamento ou a do Hospital Militar atestam que não é só o “combate” que interessa, mas também as condições de vida, saúde, apoio aos militares e antigos combatentes. Os Ramos têm estado activos na melhoria das suas capacidades operacionais, é facto visível e estas mudanças têm impactos reais:

Maior motivação entre os efetivos, que se sentem reconhecidos.

Melhores condições de retensão, menos fuga para setores privados ou para desemprego dissimulado.

Aumento da capacidade de resposta do país em operações nacionais e internacionais, e maior credibilidade face a parceiros da NATO e UE.

No entanto, embora o trabalho seja positivo, ele só será plenamente eficaz se for acompanhado por outros compromissos. É aqui que a oposição entre “o que está a mudar” e “o que ainda falta” se torna decisiva.

O contexto internacional exige uma resposta diferente. Quase todos os aliados da NATO têm reforçado os seus orçamentos de Defesa de forma acelerada, não apenas para cumprir a meta dos 2% do PIB, mas para reconstituir capacidades operacionais e reservas estratégicas. A Europa acordou para a realidade da guerra moderna: escassez de munições, fragilidade das cadeias de abastecimento e dependência tecnológica. Portugal, porém, continua a depender fortemente de fundos europeus e da cooperação multinacional para financiar parte da modernização militar, desde o programa das viaturas blindadas 8×8 à vigilância marítima. Essa dependência, embora útil no curto prazo, limita a autonomia estratégica e industrial do país.

Em Outubro de 2025, o Governo anunciou que prevê gastar mais 772 milhões de euros com Defesa em 2026 face ao valor projetado para 2025. É um reforço expressivo em termos nominais, mas que precisa de ser interpretado com cautela. Em 2025, o orçamento para a Defesa foi fixado em cerca de 3 065 milhões de euros, mais 11,1% que no ano anterior, e o primeiro-ministro assegurou que Portugal pretende antecipar para 2025 o cumprimento da meta da NATO dos 2% do PIB. Contudo, 2024 terminou com a despesa real em apenas 1,58% do PIB (4,48 mil milhões de euros), e ao longo da última década, cortes e subexecuções orçamentais na Defesa acumularam mais de 3 mil milhões de euros.

Mesmo com mais verbas, persistem as dúvidas: o problema nunca foi apenas de dotação, mas de execução. Muitos programas de reequipamento foram adiados ou subexecutados. O aumento de 772 milhões, ainda que importante, não resolverá por si a necessidade urgente de repor níveis mínimos de munições e reservas operacionais, modernizar capacidades táticas e de comando, reforçar sistemas de vigilância e defesa aérea, ou proteger infraestruturas críticas perante novas ameaças, desde drones hostis a ciberataques dirigidos a aeroportos e bases militares. É urgente também melhorar as condições de trabalho e de vida nas Forças Armadas, reforçar o apoio social às famílias militares e criar um modelo de incentivos que valorize a profissão. Sem pessoas motivadas e qualificadas, qualquer modernização tecnológica será inútil.

O OE para 2026 chega num momento em que o país precisa de repensar a sua visão estratégica de defesa. A revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional não pode continuar adiada: dela deve resultar um quadro coerente que defina o papel de Portugal na segurança euro-atlântica e as suas capacidades essenciais – navais, aéreas, terrestres e cibernéticas – ajustando depois o orçamento à realidade e não o contrário. Claro que agora com o OE entregue no Parlamento já vamos tarde! A discussão do OE na especialidade deve levar isso em conta, se ainda possível.

Com a cimeira da NATO em Haia de 2025, as exigências de defesa coletiva subiram: os aliados acordaram em caminhar para 5% do PIB, com 3,5% para defesa direta e 1,5% para investimento complementar (“dual use”). Portugal, portanto, não está apenas a disputar os 2%, mas a enfrentar um novo ambiente estratégico que exige rapidez, visão e coerência.

No fundo, o verdadeiro desafio não é o montante marginal que se acrescenta, mas a trajetória coerente e sustentável que o País consegue manter. Se o Estado e a sociedade portuguesa quiserem olhar para a Defesa como parte do seu futuro – e não apenas como um encargo – este OE não devia realmente marcar um ponto de viragem?