Ó júbilo, ó glória. A partir de 1 de Setembro, as certidões de óbito vão passar a ser vitalícias. Enfim, vitalícias talvez não seja o termo mais feliz; vão passar a ser válidas para sempre, anunciou, esta semana, um orgulhoso Ministério da Justiça.

Sim, em Portugal, até hoje – na verdade, até quinta-feira próxima – ainda é preciso renovar a certidão de óbito digital de seis em seis meses. E pagar 10 euros de cada vez. Uma espécie de renovação da licença para se estar finado. Uma actualização do B.I. de defunto. Uma carta de condução que atesta que as nossas capacidades para manter o pernil esticado se mantêm intactas. A constatação científica de que se está mesmo morto e bem morto, não se ressuscitou, não se virou zombie, nem foi para o Havai com o Elvis só para não pagar IMI, IRS, TSU, taxa municipal de direitos de passagem, contribuição audiovisual e afins.

Sim, já todos sabíamos que vivíamos num país onde era preciso pagar só por estar vivo, mas, convenhamos, foi um choque saber que também era preciso pagar por estar morto. Suspeito, agora que penso nisto, que tenha muitos mortos ilegais na família. Não por malfeitoria, quero dizer, mas desconhecimento da lei. Avós mortos clandestinos, tios mortos ilegalizados, bisavós e trisavós em crónica fuga ao fisco da tumba. Uma dinastia de marginais que não sei se envergonhe, se orgulhe, os descendentes que viveram para assistir a este dia histórico: o dia em que o Governo português percebeu que a morte é para sempre. Curva-te de novo, ó mundo, diante da sabedoria lusitana.

