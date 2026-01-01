Estás a conversar com o ChatGPT sobre a possibilidade de te mudares para Londres durante um período experimental de seis meses. No decorrer da conversa, surge um mapa com imóveis disponíveis dentro do teu orçamento. Sem necessidade de mudar de aplicação ou abrir novos separadores, apenas um mapa interativo integrado na própria interface de conversação. Questionas sobre os bairros e o mapa apresenta tempos de deslocação. Dizes que necessitas de voos e, de imediato, inicias a reserva através da Expedia, mantendo-se na mesma conversa. Pretendes encontrar um bom restaurante? O ChatGPT conecta-se ao OpenTable e recomenda o mais bem avaliado nas proximidades do teu hotel. Reservas, então, uma mesa para um jantar de celebração com a tua cara metade.

Deixou de ser uma mera demonstração tecnológica. Desde 6 de outubro de 2025, o ChatGPT transformou-se numa plataforma de aplicações, onde serviços como Booking, Spotify, entre outros, estão disponíveis diretamente nas conversas. Com 800 milhões de utilizadores semanais, a OpenAI acaba de consolidar uma nova forma de interação com software: o utilizador expressa a sua intenção e as ferramentas adequadas surgem automaticamente.

Para o setor empresarial, este é um novo “momento iPhone”. Quando o iPhone foi lançado, em 2007, introduziu expectativas de interfaces elegantes e intuitivas que obrigaram o software corporativo a modernizar-se. O ChatGPT está a provocar um fenómeno semelhante, mas de forma mais rápida e profunda. Se o iPhone alterou a forma como acedíamos ao software, o ChatGPT está a redefinir a forma como concebemos esse acesso.

Com o novo SDK de aplicações da OpenAI, assiste-se a uma evolução engenhosa. Este utiliza o Model Context Protocol, agora também adotado pela Anthropic, permitindo que as aplicações apresentem interfaces interativas diretamente na conversa, mantendo acesso integral aos seus sistemas internos. Os utilizadores não recebem versões simplificadas: têm acesso ao verdadeiro mapa do Zillow, ao leitor de vídeo do Coursera ou à tela do Figma, tudo invocado de forma conversacional e contextual.

Mais relevante ainda, tudo ocorre sem esforço consciente por parte do utilizador. O Zillow surge quando se fala em mudança de casa. O Spotify ativa-se quando se menciona uma festa. O esforço cognitivo de decidir “qual aplicação preciso para isto” desaparece. Uma geração habituada a este modelo rejeitará software empresarial que a obrigue a regressar ao paradigma tradicional de módulos, menus e formulários.

A distância entre a experiência de IA do consumidor e as ferramentas empresariais aumenta diariamente. Enquanto utilizadores avançados invocam o Figma para transformar um esboço num diagrama ou recorrem ao Coursera para aprender em tempo real, trabalhadores corporativos continuam a aceder ao Salesforce para atualizar manualmente oportunidades, a navegar no Workday para solicitar férias ou a alternar entre Concur, Slack e e-mail para aprovar despesas.

A linguagem natural deixou de ser uma curiosidade e tornou-se o método de interação esperado. O comportamento dos consumidores sempre antecipou tendências no software profissional — como se verificou com o iPhone. A história repete-se.

Quem controla a experiência do utilizador?

Nas aplicações empresariais, a questão assume caráter existencial: os utilizadores irão interagir diretamente com o software ou será o ChatGPT o intermediário? Dirão “abre o Salesforce e atualiza esta oportunidade” ou simplesmente “atualiza esta oportunidade”, delegando à inteligência artificial a decisão sobre qual sistema utilizar?

As organizações que adotarem rapidamente interfaces conversacionais e inteligentes manterão o controlo da relação com os seus utilizadores e dados. As que optarem por esperar correm o risco de se tornarem meras infraestruturas de suporte: presentes, mas invisíveis num fluxo de trabalho mediado por IA.

Esta transição de interfaces gráficas (GUI-first) para interfaces conversacionais (conversation-first) está a ocorrer em tempo real. Com 800 milhões de utilizadores semanais, o ChatGPT demonstra que o software deve comportar-se como uma conversa, e não como um processo de navegação. As aplicações surgem quando são necessárias, compreendem o contexto e executam tarefas com base na intenção, não em instruções detalhadas.

O futuro “agente” já chegou. As expectativas dos utilizadores estão a evoluir rapidamente. As empresas que não acompanharem esta transformação arriscam perder a próxima grande revolução da experiência digital — e, possivelmente, também colaboradores e clientes que já não toleram percorrer menus e interfaces obsoletas.