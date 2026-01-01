Estás a conversar com o ChatGPT sobre a possibilidade de te mudares para Londres  durante um período experimental de seis meses. No decorrer da conversa, surge um mapa  com imóveis disponíveis dentro do teu orçamento. Sem necessidade de mudar de  aplicação ou abrir novos separadores, apenas um mapa interativo integrado na própria  interface de conversação. Questionas sobre os bairros e o mapa apresenta tempos de  deslocação. Dizes que necessitas de voos e, de imediato, inicias a reserva através da  Expedia, mantendo-se na mesma conversa. Pretendes encontrar um bom restaurante? O  ChatGPT conecta-se ao OpenTable e recomenda o mais bem avaliado nas proximidades  do teu hotel. Reservas, então, uma mesa para um jantar de celebração com a tua cara metade.

Deixou de ser uma mera demonstração tecnológica. Desde 6 de outubro de 2025, o  ChatGPT transformou-se numa plataforma de aplicações, onde serviços como Booking,  Spotify, entre outros, estão disponíveis diretamente nas conversas. Com 800 milhões de  utilizadores semanais, a OpenAI acaba de consolidar uma nova forma de interação com  software: o utilizador expressa a sua intenção e as ferramentas adequadas surgem  automaticamente.

Para o setor empresarial, este é um novo “momento iPhone”. Quando o iPhone foi lançado,  em 2007, introduziu expectativas de interfaces elegantes e intuitivas que obrigaram o  software corporativo a modernizar-se. O ChatGPT está a provocar um fenómeno  semelhante, mas de forma mais rápida e profunda. Se o iPhone alterou a forma como  acedíamos ao software, o ChatGPT está a redefinir a forma como concebemos esse  acesso.

Com o novo SDK de aplicações da OpenAI, assiste-se a uma evolução engenhosa. Este  utiliza o Model Context Protocol, agora também adotado pela Anthropic, permitindo que as  aplicações apresentem interfaces interativas diretamente na conversa, mantendo acesso  integral aos seus sistemas internos. Os utilizadores não recebem versões simplificadas:  têm acesso ao verdadeiro mapa do Zillow, ao leitor de vídeo do Coursera ou à tela do  Figma, tudo invocado de forma conversacional e contextual.

Mais relevante ainda, tudo ocorre sem esforço consciente por parte do utilizador. O Zillow  surge quando se fala em mudança de casa. O Spotify ativa-se quando se menciona uma  festa. O esforço cognitivo de decidir “qual aplicação preciso para isto” desaparece. Uma  geração habituada a este modelo rejeitará software empresarial que a obrigue a regressar  ao paradigma tradicional de módulos, menus e formulários.

A distância entre a experiência de IA do consumidor e as ferramentas empresariais  aumenta diariamente. Enquanto utilizadores avançados invocam o Figma para transformar  um esboço num diagrama ou recorrem ao Coursera para aprender em tempo real,  trabalhadores corporativos continuam a aceder ao Salesforce para atualizar manualmente  oportunidades, a navegar no Workday para solicitar férias ou a alternar entre Concur, Slack  e e-mail para aprovar despesas.

A linguagem natural deixou de ser uma curiosidade e tornou-se o método de interação  esperado. O comportamento dos consumidores sempre antecipou tendências no  software profissional — como se verificou com o iPhone. A história repete-se.

Quem controla a experiência do utilizador?

Nas aplicações empresariais, a questão assume caráter existencial: os utilizadores irão  interagir diretamente com o software ou será o ChatGPT o intermediário? Dirão “abre o  Salesforce e atualiza esta oportunidade” ou simplesmente “atualiza esta oportunidade”,  delegando à inteligência artificial a decisão sobre qual sistema utilizar?

As organizações que adotarem rapidamente interfaces conversacionais e inteligentes  manterão o controlo da relação com os seus utilizadores e dados. As que optarem por  esperar correm o risco de se tornarem meras infraestruturas de suporte: presentes, mas  invisíveis num fluxo de trabalho mediado por IA.

Esta transição de interfaces gráficas (GUI-first) para interfaces conversacionais  (conversation-first) está a ocorrer em tempo real. Com 800 milhões de utilizadores  semanais, o ChatGPT demonstra que o software deve comportar-se como uma conversa,  e não como um processo de navegação. As aplicações surgem quando são necessárias,  compreendem o contexto e executam tarefas com base na intenção, não em instruções  detalhadas.

O futuro “agente” já chegou. As expectativas dos utilizadores estão a evoluir rapidamente.  As empresas que não acompanharem esta transformação arriscam perder a próxima grande revolução da experiência digital — e, possivelmente, também colaboradores e  clientes que já não toleram percorrer menus e interfaces obsoletas.