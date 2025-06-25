Qualquer Reforma do Estado deve ter em conta que a Administração Pública enquanto conjunto de organizações tem de ser analisada mais em função de processos comportamentais do que de modelos jurídico-normativos. E neste quadro, os ambientes decisionais, os comportamentos do poder e os tipos de lideranças, os seus processos de seleção e as estratégias de manutenção no poder (independentemente da limitação de mandatos), são aspectos fulcrais. Ou seja, se não nos centrarmos na Administração Comportamental e nas lideranças não haverá a necessária e urgente reforma da Administração Pública em Portugal.

Quando abordamos a administração pública, a sua mudança, reforma ou transformação, há uma tensão entre modelos político-jurídicos (e até económicos) e uma concepção de Administração Comportamental. A sociologia das organizações, pelo menos desde o famoso ”efeito Hawthorne” (cunhado na década de 50 mas em função das experiências entre 1924-32), diz-nos que o que os funcionários pensam sobre as lideranças tem uma influência direta quer nas relações humanas quer na produtividade. Também Herbert Simon (Administrative Behaviour-1947) ao introduzir o conceito de ‘racionalidade limitada’ evidenciava a necessidade de se ter em conta as acções e decisões concretas dos actores organizacionais e que estas são imperfeitas e não coincidentes com quaisquer modelos gerais. James March, nos anos 60, desenvolveu conceitos de Administração Comportamental, a saber a lógica das consequências e a lógica da apropriabilidade. Ainda nos anos 80 (Hofstede por exemplo), as pesquisas no âmbito da cultura organizacional (mais ligada à Antropologia) vieram evidenciar que a mudança implica perceber a cultura de cada organização (que se relaciona com a cultura do país), os seus mitos (narrativas) e rituais (relações), sendo a propensão para a mudança explicada pelos diferentes tipos de cultura. Finalmente, temos a influência específica da Administração Comportamental associada ao nudging (arquitectura de escolhas) de forma clara com o livro de Tahler de 2008. Infelizmente, todo este conhecimento, numa cultura organizacional e nacional de baixa responsabilização e transparência como Portugal, tem servido mais à manipulação de “lideranças sombrias” do que para selecionar melhores lideranças. Os ambientes decisionais (situações e relações críticas decisionais como processos de recrutamento, avaliação e progressão na carreira) podem amplificar ou atenuar os efeitos de lideranças sombrias e é essa acupunctura sobre tais ambientes decisionais que pode ajudar à mudança na Administração Pública portuguesa.

Assim, tal como na economia, a Administração Comportamental propõe uma visão realista do comportamento humano, centrando-se nas limitações cognitivas, heurísticas e vieses dos indivíduos, e nos desvios sistemáticos em relação à racionalidade pura (dos modelos). A tensão entre modelos e comportamentos reflete não apenas diagnósticos em função de metodologias diferentes (dedutiva vs. empírica, por exemplo), mas, de facto, visões distintas sobre a natureza humana, construção de valores e sobre como se chega a cargos de chefia e como as decisões são tomadas. Assim, qualquer reforma da Administração Pública pela mera via legal e formalista, que não tenha consciência de como esta apresenta condições ideais para que lideranças com “traços sombrios” possam emergir e prosperar, está condenada ao fracasso. É preciso percebermos que um psicopata funcional pode tomar decisões rápidas e frias onde um outro indivíduo tende a hesitar e a precisar de tempo para reflectir. Que o primeiro seja considerado tendencialmente melhor líder em Portugal só pode significar quer por um lado uma abertura cultural a tal tipo de personalidades, quer, por outro, um certo complexo de inferioridade e de falta de empoderamento de todos nós enquanto cidadãos!

A verdade é que, independentemente das mudanças ao nível do modelo, em Portugal (e noutros países) a “liderança sombria” nas organizações quando se instala procura manter os mesmos comportamentos. A saber: neutralização dos órgãos colegiais; planeamento estratégico (quando existe) meramente para cumprir formalidades e ausência de envolvimento e de responsabilização das chefias e da comunidade organizacional no mesmo; prevalência do organigrama rígido dominado por nomeações e confiança pessoal; desmantelamento (quando tende a emergir) de sociogramas; procedimentos regidos e controlados por vezes por um único indivíduo; presentismo em vez de produtividade; reuniões marcadas sem a antecedência devida, que podiam/deviam ser um zoom ou até um email; burocracia disfuncional: relatórios que ninguém lê e que retiram tempo à atividade profissional central; actividade profissional dependente de objetivos estatísticos e não reais; direcções a funcionar em bolha; opção pelo status quo; manutenção no poder dos mesmos indivíduos décadas sem alternância; individualização/fragmentação da gestão de pessoas; desempenho avaliado em função da proximidade ao poder e não pela competência; falsos concursos e progressões na carreira; utilização do administrativismo e mesmo de processos disciplinares para excluir possíveis oposições; ausência de canais de baixo para cima e de abertura à mudança; ausência de efectivas instâncias internas de recurso; instâncias externas ineficazes e lentas; impunidade em questões éticas, aceitação e mesmo votação de ilegalidades e mesmo crimes; não funcionamento dos tribunais administrativos; ausência de auditorias e de responsabilização política em face da autonomia das instituições…

Este caldo evidencia que os problemas não são apenas ou grandemente de modelo político-jurídico mas dos usos comportamentais do poder e dos comportamentos das lideranças e da criação de um ambiente tóxico. Numa frase: cria-se um ambiente de medo e prevalece o abuso de poder. Ora, dificilmente um modelo político-juridico será preventivo em relação a um dos problemas maiores da nossa Administração, espelho e reprodução da nossa cultura: a prevalência de personalidades no poder que evidenciam tipos que os psicólogos sociais e sociólogos descreveram ao longo do tempo: ‘racionalidade instrumental’, ‘autoritária’, ‘burocrática patológica’, ‘de agente’, ‘narcisista’ e até ‘sádica’. Ou seja, trata-se de lideranças patológicas e em que em alguns casos se encontra mesmo a tríade ou até a tétrade negra (narcísicas, maquiavélicas, psicopatas e sádicas).

Num país histórica e estruturalmente pobre e desigual; com 40 anos de fascismo e de vários “comportamentos de rebanho” associados; com muitas famílias a socializarem-se geracionalmente na austeridade; muitos filhos a serem educados no receber da bênção e no beija-mão do pai e dos tios, associados à subordinação do cinto ou do chinelo, e a um contexto de violência doméstica endémico; com memórias ainda da subordinação escolar, do cantar o hino, do levantar cada vez que uma autoridade entrava, das reguadas e outras humilhações….da mocidade portuguesa; de muitos que foram para os Seminários onde aprenderam a subordinação que depois impõem aos outros; de uma universidade feudal que teima em manter-se avessa à mudança, replicando praxes fascistas… Não é de admirar que as nossas instituições, e mormente a Administração Pública e suas lideranças, padeçam de patologias sociais e psicológicas graves. Tratou-se de um processo transacional de uma cultura doente para a Administração e dos seus efeitos boomerang sobre a cultura num loop que é urgente há muito travar.

Vários estudos internacionais já evidenciaram que os traços da tríade e tétrade negras estão sobre representados entre chefias corporativas e políticas. O risco de tal sobre representação na Administração Pública é ainda maior. De facto, por cada instituição da Administração Pública autónoma que possibilita que ascenda à chefia uma personalidade com traços da tríade ou tétrade negra, está-se a facultar a indivíduos doentes mentais o poder autónomo e sem escrutínio efectivo sobre centenas de pessoas e o acesso a recursos públicos com um potencial elevado para actos de corrupção, nepotismo e abuso de poder. Tais situações põem em causa a confiança pública nas instituições e mesmo a democracia. Mas, para além disso, põem em causa a saúde pública! Criam uma sociedade doente.

Apesar desta situação ser complexa, não é possível uma Reforma do Estado, e em particular da Administração Pública, que não a tenha em conta. É necessário analisar as melhores práticas a nível internacional para criar sistemas de regras/práticas preventivas, auditorias periódicas e arquitecturas de escolhas que coloquem o mérito e a competência como elementos de ascensão nas carreiras e, portanto, de maior possibilidade de ascensão destes a lugares de liderança. É verdade que a Inteligência Artificial pode ajudar mas o privilegiar do mérito e da competência, quer no recrutamento, quer na avaliação e na progressão já se pode fazer há muito tempo com um mero Excel e um sistema de avaliação independente e não dominado por doentes mentais!