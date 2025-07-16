Hannah Wagner, do jornal berlinense Der Tagesspiegel, entrevista o Dr. Andreas Umland, do Centro de Estudos da Europa Oriental de Estocolmo (SCEEUS) no Instituto Sueco de Assuntos Internacionais (UI)

Sr. Umland, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou os parceiros comerciais de Moscovo com tarifas punitivas se o Kremlin não concordar com um cessar-fogo na Ucrânia em breve. Trata-se de uma grande reviravolta na sua política em relação à Rússia?

Eu não diria que é uma reviravolta. Até agora, é apenas um anúncio – e com Trump, é preciso levar essas declarações verbais com cautela. Neste contexto, as reações na Ucrânia também são mistas. Por um lado, as pessoas reconhecem que Trump está agora a adotar um tom diferente, após meses de aproximação ao líder do Kremlin, Vladimir Putin. Por outro lado, estão céticas quanto à sustentabilidade desta aparente mudança de política.

Afinal, Trump deu a Putin um ultimato pela primeira vez: se ele não concordar com um acordo de paz dentro de 50 dias, os EUA imporão tarifas punitivas de até 100% aos parceiros comerciais da Rússia.

Sim, mas Washington está a jogar um jogo complicado aqui. A pressão que Trump quer criar não viria diretamente dos EUA, mas de países terceiros, como a China e a Índia, que compram petróleo e outros produtos da Rússia. Pelo menos, esse é o plano. Mas resta saber se esses países realmente cederão à pressão e abandonarão a Rússia como parceiro comercial. Além disso, se os EUA impuserem tarifas a determinados países, terão de esperar tarifas retaliatórias dolorosas. O que acabará por resultar desta abordagem ainda está para se ver.

Supondo que o plano funcione, em que medida a perda de parceiros comerciais prejudicaria a máquina de guerra de Putin?

Se a China, a Índia e outros países realmente se afastassem da Rússia e se voltassem para os EUA sob a pressão das sanções, isso seria definitivamente um problema para o Kremlin. Afinal, a maior fraqueza das sanções internacionais até agora tem sido o facto de a Rússia ter conseguido recorrer a países terceiros, reduzindo assim em grande medida o impacto das medidas punitivas. Se as tarifas de Trump entrarem em vigor e se revelarem eficazes, isso já não seria tão fácil.

O medo das sanções poderia forçar Putin, que até agora insistiu nos seus objetivos máximos de guerra, a fazer concessões?

Receio que, pelo menos a curto prazo, seja provável que aconteça o contrário: o anúncio de Trump poderia levar a uma intensificação dos ataques russos na Ucrânia nas próximas semanas. Afinal, o Kremlin recebeu agora um prazo quase oficial dentro do qual pode continuar a bombardear sem receio de consequências maiores. E 50 dias é um período relativamente longo. Isso levanta a suspeita de que Putin está a receber outra oportunidade para ganhar território e alcançar outros sucessos militares antes que as negociações possam ser retomadas.

Ao mesmo tempo, além do ultimato tarifário, Washington também anunciou entregas “massivas” de armas americanas à Ucrânia. O que espera que aconteça?

Trata-se principalmente, mas não exclusivamente, de sistemas de defesa aérea Patriot. Vários países europeus, incluindo a Alemanha, deverão comprá-los aos EUA e depois repassá-los à Ucrânia. Estes sistemas Patriot provaram ser a arma mais eficaz contra os vários foguetes e mísseis de cruzeiro da Rússia. Por isso, há uma grande procura por eles – e, portanto, também um alívio na Ucrânia, que espera em breve ter mais deles à sua disposição.

Que outras armas americanas poderiam estar envolvidas?

Isso dependerá provavelmente dos compradores europeus. Em teoria, também poderiam ser incluídos mísseis de longo alcance, mas é questionável se isso seria anunciado publicamente. O governo alemão, por exemplo, decidiu não fornecer informações detalhadas sobre entregas de armas por razões estratégicas.

E Trump?

Trump está interessado em negócios. Por isso, vejo o anúncio do fornecimento de armas principalmente como uma expressão da sua política «America First» e não como uma estratégia real. Esta abordagem é digna de crítica.

De que forma?

Após o colapso da União Soviética no início da década de 1990, os EUA contribuíram para o desarmamento da Ucrânia. Não só insistiram que a Ucrânia entregasse as suas ogivas nucleares, mas também os seus vários sistemas de lançamento: aviões bombardeiros, mísseis de cruzeiro, foguetes. Mas isso parece agora água debaixo da ponte para a administração Trump, que hoje tenta lucrar com a situação difícil de Kiev. Em certo sentido, trata-se de uma traição à Ucrânia.

No entanto, Trump, que há apenas alguns meses ameaçava cortar completamente a ajuda militar à Ucrânia, parece ter mudado de opinião. Como explica isso?

Talvez a hipótese inicial em Washington fosse que a retórica pró-Rússia provocaria uma reação recíproca em Moscovo e poria fim à guerra. Agora, Trump e os seus assessores tiveram de perceber que o oposto é verdadeiro. Além disso, muitos americanos — mesmo republicanos e apoiantes do MAGA — ainda são a favor de apoiar a Ucrânia. Trump reconheceu isso ao longo do tempo. A sua mudança de rumo é, portanto, provavelmente também uma reação ao clima político interno.

O que chamou a atenção na aparição de Trump na segunda-feira foi, entre outras coisas, a atmosfera harmoniosa entre ele e o seu convidado, o chefe da OTAN, Mark Rutte. O acordo sobre armas reparou, em certa medida, as relações transatlânticas danificadas?

As tensões fundamentais e ideologicamente determinadas entre os Estados Unidos e a Europa permanecerão. Mas é verdade que a ruptura entre os membros europeus da aliança e os Estados Unidos, que parecia possível há seis meses, parece ter sido evitada por enquanto. Na segunda-feira, houve uma espécie de nova unidade entre os EUA e os seus parceiros europeus da OTAN em relação à Rússia. Isto deve-se certamente, em grande parte, a Mark Rutte, que conseguiu, de alguma forma, estabelecer uma boa relação com Trump, pelo menos à superfície.

A conversa teve lugar na terça-feira, 15 de julho de 2025.