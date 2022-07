Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na quarta-feira, sentei-me ao computador, diante da televisão, a assistir ao debate do Estado da Nação e a tomar notas para a crónica de hoje. Anotei intervenções. Perguntas sem resposta. Risos. Palmas. E os exercícios de vaidade e menoridade política do costume. Se o Partido Socialista e o seu governo não exibissem uma auto-satisfação desfasada da realidade do país e dos portugueses; se impunes, crise após crise, sustentados pela administração pública e pelas suas próprias clientelas, não se arrogassem uma superioridade moral onde se espelha o mais profundo desprezo pelas dificuldades dos portugueses; se não respondessem sempre anacronicamente ao maior partido da oposição em claro desrespeito pelos seus eleitores; se não se tivessem negado a responder às perguntas daqueles que são os nossos representantes; se houvesse a menor esperança de que o abismo diante de nós é evitável, teria escrito a crónica que me propus escrever. Assim, e sobre este lamentável PS – e o quanto ele se prestaria ao anacronismo socrático e fácil – nada mais direi. Hoje, pelo menos, em que o estado é de absoluta decepção. Mas pergunto: onde raio está o resto do Partido Socialista? E não me refiro, obviamente, aos pedronunistas. Ou já é só o Sérgio Sousa Pinto?

Então, volto à silly season do pensamento que teima em tornar-se permanente, já que por cá, depois de consolidado nos media, se infiltrou na coisa pública que herdámos a reboque da geringonça: o woke. A melhor descrição do woke, pasme-se, é a que, na sua Teogonia, Hesíodo faz da Hidra, a serpente marítima de hálito e sangue venenosos, com as suas múltiplas cabeças que uma vez cortadas logo crescem de novo. Na base do Movimento de Justiça Social, vulgo, woke, está a Teoria Crítica, a cabeça primeira e imortal da Hidra. É a cabeça nascida nos anos 20-30 com a Escola de Frankfurt. É a que se multiplica em teorias críticas. Múltiplas cabeças. A Teoria Crítica defende a «explicação de todas as circunstâncias que escravizam o ser humano», todas têm de ser mudadas. Todas. Da cultura ao trabalho, à ideia de si e do outro. Só assim o «ser humano será emancipado em circunstâncias de opressão e domínio».

